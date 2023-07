Fonte foto: iStock

Luglio, col bene che ti voglio. A distanza di oltre mezzo secolo dalla canzone di Riccardo Del Turco, non si può provare lo stesso sentimento nei confronti del settimo mese dell’anno e lo stesso discorso vale per agosto. Le temperature record sono in agguato e il meteo del nostro paese sarà sempre più caratterizzato da un’afa ai limiti del sopportabile.

L’allerta è scattata già da qualche tempo, dopo che sono stati accertati valori mai registrati prima, una situazione che non riguarda soltanto l’Italia, ma l’intero pianeta. D’altronde lo scorso fine settimana il temuto anticiclone africano si è impossessato del Belpaese e i 30 gradi sono stati superati abbondantemente in quasi tutto lo stivale. Cosa c’è da attendersi allora?

Temperature record nelle varie regioni

Il periodo di luglio più rovente in assoluto, dunque quello caratterizzato da temperature record, andrà dal 15 al 20: sono previsti anche 40 gradi nelle regioni del Sud Italia, con la Sicilia e la Sardegna in vetta a questa classifica poco invidiabile. Anche il Centro-Nord, però, non scherzerà con temperature comprese tra i 28 e i 35 gradi. Il clima della scorsa estate sembra dunque essere tornato in maniera prepotente e purtroppo i numeri sono preoccupanti: queste ondate di calore sono pericolose per la salute, tanto è vero che un anno fa l’Italia è stata costretta a piangere 18mila vittime.

Per capire meglio come evolveranno le prossime settimane, ci si può rifare al commento degli esperti. Ad esempio, per Bernardo Gozzini, numero uno di Lamma, il consorzio che si occupa del servizio meteo in Toscana, quella attuale è una fase di instabilità che riguarda soprattutto il Nord, ma il calo delle temperature non deve illudere. Secondo Gozzini, l’anticiclone africano è pronto a dominare la prossima settimana, con il prossimo weekend che sarà arroventato in una città come Firenze che dovrà fare i conti con 40 gradi. A rendere il tutto più complicato ci sta pensando un monsone africano che, insieme al già citato anticiclone, ha innalzato le temperature di 2 gradi.

Le città con le principali temperature record

È dello stesso avviso Manuel Mazzoleni di 3bMeteo.com. Secondo questo esperto, bisogna attendersi una delle settimane più calde in assoluto di tutta l’estate 2023, non proprio una bella prospettiva. Le temperature record, in particolare, si faranno sentire in maniera evidente nelle grandi città, con Roma, Milano e Torino che registreranno 37 gradi, mentre a Bologna saranno 38, per non parlare dei 40-41 gradi di Foggia. Il primato però dovrebbe spettare alla Sardegna, più precisamente a Sassari con i suoi 42 gradi.

Se non altro, ma è una magra consolazione, siamo in buona compagnia. Settimane come quelle appena trascorse non si erano mai viste prima. Tra il 28 giugno e il 5 luglio scorsi, infatti, le temperature del pianeta sono state superiori rispetto a quelle medie di 0,04 gradi, come non succedeva da 44 anni (cioè dalle prime storiche registrazioni). Da questo punto di vista non sono affatto incoraggianti le parole di Antonio Gutierres, segretario generale delle Nazioni Unite: a suo dire, se non si adotteranno le misure necessarie, si andrà incontro a una situazione a dir poco catastrofica.