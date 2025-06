Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

L'app IO si aggiorna ancora e diventa più comoda con una nuova funzione ora disponibile per tutti gli utenti, sia su Android che su iOS: ecco di cosa si tratta

Fonte foto: P_galasso2289 / Shutterstock.com

Continua il programma di aggiornamento dell’app IO che, mese dopo mese e update dopo update, diventa sempre più completa. Gli utenti, sia su Android che su iOS, hanno ora la possibilità di installare una nuova versione dell’app che, da poche settimane, consente anche l’accesso offline ai documenti salvati nel proprio wallet digitale. Ecco le ultime novità per l’app IO.

Cosa c’è di nuovo sull’App IO

La nuova versione dell’app IO, ora in corso di distribuzione, permette ora di rimuovere le ricevute PagoPA dalla lista delle ricevute. Si tratta di un sistema che consente di “mettere in ordine” all’interno dell’app e avere sempre sotto controllo le ricevute più importanti.

Il meccanismo è molto semplice. Dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione, infatti, è sufficiente andare in Pagamenti e poi individuare la sezione Ricevute pagoPA, posizionata al di sotto della sezione Metodi di pagamento.

A questo punto, l’utente può nascondere una o più ricevute. Per farlo è sufficiente fare uno swipe verso sinistra. Effettuando l’operazione, la ricevuta sarà nascosta. In precedenza, invece, per completare l’operazione bisogna accedere alla ricevuta e poi selezionare l’opzione Nascondi dalla lista.

Il nuovo meccanismo, quindi, rappresenta un’evoluzione di una funzione già disponibile e punta a rendere ancora più facile da utilizzare l’app che, dopo ogni aggiornamento, diventa più ricca e intuitiva per gli utenti. Completando lo swipe è possibile nascondere la ricevuta.

Prima di effettuare l’operazione è opportuno sottolineare che si tratta di un’operazione irreversibile. Una volta nascosta, infatti, la ricevuta non sarà più mostrata nell’elenco delle ricevute pagoPA presenti all’interno dell’applicazione.

Tocca all’utente scegliere come e se utilizzare questa nuova funzionalità dell’app che può essere sbloccata andando ad aggiornare IO all’ultima versione disponibile, tramite lo store del proprio dispositivo (Play Store oppure App Store).

I prossimi aggiornamenti dell’App IO

Nel corso degli ultimi mesi, l’app IO ha registrato diverse novità ed è ora affiancata anche dal Centro assistenza, da poco reso disponibile online da PagoPA per offrire un supporto migliore agli utenti.

Nelle ultime settimane, l’applicazione ha introdotto altre novità, come la possibilità di controllare i punti della patente e la revisione del veicolo, e anche l’opzione per gestire le prenotazioni mediche effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale.

In futuro, inoltre, sono in arrivo ulteriori aggiornamenti. L’app, infatti, dovrebbe ricevere un tema scuro, con uno dei prossimi aggiornamenti, e continuare a integrare nuovi strumenti da mettere a disposizione dei cittadini per un accesso migliore ai servizi della pubblica amministrazione.

Ulteriori dettagli in merito alle novità in arrivo per IO dovrebbero emergere già nelle prossime settimane. L’app è un cantiere aperto e continuerà a crescere nel prossimo futuro.