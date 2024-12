Il robot Tesla Optimus può colonizzare Marte

Tesla ha pubblicato un altro video di aggiornamento sullo stato di sviluppo del suo robot umanoide Optimus ed è un video decisamente significativo. Si tratta, infatti, della dimostrazione pratica delle nuove capacità del robot di camminare, restando in equilibrio e senza cadere, anche su terreni scoscesi e irregolari.

Queste capacità aprono un mondo (anche due) di possibilità di utilizzo di Optimus in contesti molto diversi da quelli visti fino ad ora: Optimus non è più solo un robot che può lavorare in fabbrica o in magazzino, spostare pacchi, mettere batterie in una cassetta o altri lavori "indoor". Al contrario, ora il robot umanoide Tesla Optimus può essere impiegato all’aria aperta e in luoghi impervi.

Tesla Optimus va in campagna

Dal video pubblicato da Tesla si vede chiaramente che Optimus ha ora un equilibrio molto più stabile ed è in grado di camminare senza grandi problemi su terreno nudo, quindi instabile, sia in salita che in discesa.

Il robot adatta l’andatura in base al terreno e, anche quando sta per scivolare, con un colpo di reni si rimette in equilibrio ed evita di cadere.

Certamente, a guardarlo, Optimus sembra ancora un po’ goffo ma, a pensarci bene, l’importante è che non cada. Alcuni utenti di X hanno commentato il video di Tesla facendo notare che, in fin dei conti, ormai Optimus cammina meglio del Presidente uscente degli Stati Uniti, l’anziano Joe Biden.

Tesla Optimus va in guerra

L’utilizzo in scenari bellici non è tra quelli ufficialmente previsti da Tesla per il suo robot Optimus. Ma nulla potrebbe impedire a chiunque abbia i soldi per farlo di comprare un piccolo "esercito" di robot umanoidi dall’azienda di Elon Musk e di usarli, poi, come soldati o in appoggio ai soldati umani.

Sappiamo benissimo, infatti, che anche qualora Tesla dovesse decidere di non vendere i suoi robot a chi intenda utilizzarli in questo modo, sarebbe sempre possibile organizzare una triangolazione economica con una o più aziende intermediarie.

La storia recente delle ultime sanzioni occidentali nei confronti della Russia, infatti, dimostrano che si trova sempre il modo per fare acquisti di prodotti americani ed europei, specialmente se si tratta di alta tecnologia.

Tesla Optimus va su Marte

Infine, è altrettanto facile pensare che Elon Musk abbia intenzione di mandare un bel po’ di robot umanoidi Optimus su Marte, all’interno del "payload" della prima missione di SpaceX sul pianeta rosso.

Musk prevede che tale missione avverrà già tra due anni, nel 2027, e che in circa 20 anni verrà costruita su Marte una città abitabile dagli esseri umani.

Più di un fan di Musk ha fatto notare, di nuovo su X, che Tesla ha già tutto ciò che serve per questa impresa: pannelli solari e batterie per gestire la fornitura di energia alla missione, robot umanoidi per lavorare su Marte, auto elettriche Cybertruck per spostare materiale sulla superficie del pianeta.