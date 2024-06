Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Teufel Stereo L 2 è il nuovo sistema di speaker di pavimento di alta qualità che permette di ascoltare la musica in streaming

Fonte foto: Teufel

Teufel ha svelato il nuovo sistema Stereo L 2, composto da due speaker da pavimento, per ascoltare la musica in streaming in qualità Hi-Fi. Si tratta di un prodotto di fascia molto alta che può adattarsi a vari contesti di utilizzo, grazie anche alla connessione wireless. Abbinando lo smartphone al sistema di speaker di Teufel, ad esempio, è possibile ascoltare online qualsiasi brano con una resa audio di livello nettamente superiore.

Teufel Stereo L 2: caratteristiche tecniche

Il sistema realizzato da Teufel è composto da due speaker da pavimento, costituiti da tre woofer wok in kevlar e dal telaio coassiale, un unico elemento che comprende il midrange in alluminio da 152 mm e i tweeter da 25 mm. Per ogni altoparlante ci sono tre amplificatori di Classe D, con una potenza totale di 190 watt RMS.

I due speaker sono, inoltre, collegati direttamente all’alimentazione e, quindi, non c’è bisogno di un cavo per unire i due elementi. Questo consente anche maggior flessibilità nella scelta del punto dove installare gli speaker. Dal punto di vista costruttivo, la scocca degli speaker è realizzata in legno FSC, con un rivestimento in fibre di tessuto riciclato. L’esterno è poi rifinito con una vernice levigante, con possibilità di scegliere tra due colorazioni. Ogni speaker ha dimensioni di 22,2 x 117 x 30 cm con un peso di 26,2 chilogrammi.

Teufel Stereo L 2 è compatibile con Google Chromecast e Apple Airplay 2 per trasmettere musica in streaming da smartphone, tablet e qualsiasi dispositivo compatibile direttamente agli speaker, in streaming e senza la necessità di realizzare un collegamento fisico.

Il sistema supporta anche la riproduzione diretta dall’app Spotify e può accedere a migliaia di stazioni radio tramite Internet TuneIn. È possibile, inoltre, collegarsi agli speaker via Bluetooth oppure tramite cavo di rete, includendo il sistema di Teufel direttamente nella rete domestica.

La configurazione e la gestione delle caratteristiche di funzionamento di Stereo L 2 avviene direttamente tramite l’app Teufel Home che consente di sfruttare un equalizzatore a 3 bande, bilanciare l0audio in base alle proprie preferenze, impostare timer di spegnimento e assegnare funzioni predefinite ai tasti fisici presenti sugli speaker (ad esempio è possibile avviare una playlist di Spotify oppure una determinata stazione radio).

Teufel Stereo L 2: prezzo e disponibilità

Il nuovo Teufel Stereo L 2 è disponibile da subito, tramite lo store online di Teufel, con un prezzo di 1.999,99 euro. Gli utenti interessati all’acquisto del nuovo sistema possono scegliere tra una versione nera e una versione bianca.