Teufel KOMBO 62 CD-Receiver: passato e presente si incontrano

Fonte foto: Teufel

Teufel ha presentato il KOMBO 62, un ricevitore CD sviluppato appositamente per gli appassionati di musica che, nell’era dello streaming digitale, non vogliono rinunciare ad ascoltare la propria collezione di compact disk.

Si tratta di un dispositivo estremamente versatile, che aiuta gli utenti a passare dal formato fisico a quello digitale (e viceversa) in modo facile e veloce, includendo anche Radio FM, DAB+ e web radio (grazie a TuneIn), con un singolo prodotto dal design compatto ed elegante.

Teufel KOMBO 62 CD-Receiver: scheda tecnica

Il Teufel KOMBO 62 CD-Receiver ha una potenza totale di 200 W. Il dispositivo è compatibile con molti formati: grazie al lettore CD integrato, ad esempio, è in grado di leggere i CD audio, i CD-R e i CD-RW (anche MP3 e WMA).

Per chi preferisce la musica in digitale, il KOMBO 62 può essere utilizzato anche per la riproduzione di contenuti in streaming via Bluetooth (con codec AAC) e permette agli utenti di utilizzare anche Spotify Connect tramite connessione WiFi o Ethernet. Non manca nemmeno la radio tradizionale in FM, quella digitale DAB+ e la possibilità di ascoltare le stazioni radio online tramite il servizio TuneIn.

Presente anche un ingresso HDMI con ARC e CEC che permette di collegare questo prodotto a una smart TV, migliorandone l’audio e consentendo la gestione delle funzioni tramite il telecomando del televisore. Ci sono anche due ingressi stereo RCA, un ingresso digitale ottico e il jack da 3,5 mm per le cuffie.

Inoltre questo ricevitore può essere utilizzato anche insieme a una vasta gamma di speaker prodotti da Teufel (da acquistare separatamente), tra cui quelli della serie Ultima, LT, Columa, Systema, Theater e i Definion 3S, consentendo all’utente di scegliere il tipo di diffusore che preferisce, creando un sistema audio che si adatta senza problemi al proprio ambiente domestico.

Per chi vuole, è anche possibile collegare all’unità un subwoofer attivo (da acquistare separatamente) per migliorare ulteriormente la riproduzione delle basse frequenze.

Infine, oltre che tramite il telecomando, il Teufel KOMBO 62 può essere utilizzato tramite il display a colori e i pulsanti posizionati sul ricevitore stesso. In alternativa si può utilizzare anche l’app dedicata che permette di gestire il sistema da remoto.

Teufel KOMBO 62 CD-Receiver: prezzo e disponibilità:

Il Teufel KOMBO 62 CD-Receiver è disponibile sul sito ufficiale di Teufel al prezzo suggerito di 599,99 euro. Per chi vuole, sempre sulla pagina ufficiale dell’azienda tedesca, sono disponibili anche diversi kit pre-configurati che comprendono il Teufel KOMBO 62 e altri speaker passivi che aiutano l’utente a configurare il proprio impianto audio come meglio crede.