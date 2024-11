Teufel Airy Open TWS: caratteristiche e prezzo delle cuffie open-air

Fonte foto: Teufel

Teufel ha annunciato le nuove Airy Open TWS. Si tratta di cuffie true wireless con tecnologia open-air. Queste cuffiette, a differenza dei modelli in-ear, non vanno inserite nel condotto uditivo ma si “agganciano” all’orecchio, garantendo un’esperienza di ascolto di qualità, un elevato comfort durante l’utilizzo e la possibilità di non isolarsi dall’ambiente esterno, conservando la possibilità di ascoltare i rumori ambientali. Le nuove Airy Open TWS vanno ad affiancarsi ad altre recenti novità della gamma Teufel come le Cage Pro e le Real Blue TWS 3.

Teufel Airy Open TWS: caratteristiche

Le Airy Open TWS, grazie al sistema open-air, sono pensate sia per gli utenti che trovano poco comodi gli auricolari in-ear, a causa della sensazione di “orecchio chiuso” dovuta all’inserimento all’interno del condotto uditivo, che per chi ha bisogno di auricolari da utilizzare durante l’attività sportiva.

I nuovi auricolari di Teufel hanno una superficie touch che consente agli utenti di gestire la riproduzione dell’audio con gesture di vario tipo. Durante le chiamate, inoltre, è attiva la cancellazione del rumore, grazie a un sistema di quattro microfoni in grado di filtrare i rumori ambientali indesiderati e, quindi, di migliorare la qualità dell’audio.

Per quanto riguarda l’autonomia, grazie alla batteria da 70 mAh integrata in ogni auricolare, le Airy Open TWS sono in grado di offrire fino a 6 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 20 re di utilizzo, considerando anche la carica aggiuntiva della custodia (dotata di una batteria da 650 mAh), sulla base dei dati forniti dall’azienda. Con 10 minuti di ricarica, inoltre, è possibile ottenere fino a 90 minuti di autonomia. La custodia ha un indicatore LED per permettere all’utente di verificare il livello di carica.

Le cuffiette Teufel sono certificate IPX4 e sono dotate di altoparlante HD lineare da 14,2 mm. C’è anche la connettività Bluetooth 5.3 con supporto a Google Fast Pair per il collegamento rapido con i dispositivi Android. C’è anche la possibilità di sfruttare il collegamento Multipoint, in modo da associare le cuffiette a due dispositivi, con possibilità di passare da un dispositivo a un altro in modo semplice e senza dover effettuare alcuna configurazione.

Teufel Airy Open TWS: prezzo e disponibilità

Le nuove Teufel Airy Open TWS sono disponibili sul mercato italiano a partire da questa settimana. La distribuzione parte dallo shop online di Teufel con le cuffie che saranno disponibili anche presso altri rivenditori nel corso del prossimo futuro. Il prezzo di lancio è fissato in 119,99 euro, con la possibilità di scegliere tra due colori, Moon Grey e Night Black.