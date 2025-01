Teufel Airy TWS Pro ufficiali: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Teufel ha presentato le nuove cuffie true wireless in-ear Teufel AIRY TWS Pro, un prodotto che va a occupare la fascia più alta del mercato, portando nelle mani degli utenti tante funzioni molto interessanti come una modalità di cancellazione del rumore adattiva e alcune delle migliori tecnologie di Qualcomm destinate al settore dell’audio, che permettono a questo dispositivo di riprodurre contenuti in alta qualità abbattendo i disturbi ambientali.

Teufel AIRY TWS Pro: scheda tecnica

Le Teufel AIRY TWS Pro sono auricolari in-ear con driver Linear HD da 10 mm e una risposta in frequenza che va dagli 8 Hz fino ai 20 KHz. Sono inoltre compatibili con i codec Qualcomm aptX Adaptive e AAC per la trasmissione via Bluetooth dell’audio in alta qualità.

Presente anche la cancellazione del rumore adattiva, una tecnologia che sfruttando i microfoni sulle cuffiette e gli algoritmi AI sviluppati da Teufel, è in grado di analizzare l’ambiente circostante e regolare in automatico il livello di cancellazione del rumore più adatto.

Con la modalità Trasparenza, invece, l’utente riesce comunque a mantenere la percezione di ciò che lo circonda (voci incluse) anche senza togliere gli auricolari.

Inoltre grazie alla tecnologia Qualcomm cVc e ai sei microfoni in dotazione, questi auricolari possono essere utilizzati anche per le chiamate e le video chiamate tramite Teams, Zoom, Google Meet e Facetime, abbattendo i disturbi anche in ambienti rumorosi o all’esterno in caso di vento.

Collegando il dispositivo allo smartphone tramite Bluetooth 5.2 (con tecnologia Multipoint e Google Fast Pair) e scaricando l’app Teufel Go (disponibile sia su Android che su iOS) è possibile regolare tutte le funzioni appena illustrate, accedere all’equalizzatore e alle impostazioni di controllo dei tasti sugli auricolari.

Proprio grazie a questi pulsanti, l’utente può gestire la riproduzione musicale, regolare il volume e rispondere o riagganciare alle chiamate senza il bisogno di prendere lo smartphone.

Sul fronte dell’autonomia Teufel promette fino a 7 ore di ascolto con cancellazione attiva del rumore, mentre utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica si sale a 19 ore con ANC e a 32 ore senza. La ricarica può essere effettuata tramite USB-C sulla custodia oppure wireless, con un qualsiasi caricatore senza fili.

Infine, le sole cuffiette hanno la certificazione IPX4 che ne attesta la resistenza agli spruzzi d’acqua.

Teufel AIRY TWS Pro: prezzo e disponibilità

I nuovi auricolari Teufel AIRY TWS Pro sono già disponibili sullo store ufficiale di Teufel in cinque colori differenti: Night Black, Silver White, Steel Blue, Misty Green e Cosmic Teal al prezzo consigliato al pubblico di 169,99 euro.