Teufel Cage Pro, caratteristiche e prezzo delle nuove cuffie da gaming

Teufel presenta le cuffie Teufel Cage Pro, un device destinato ai giocatori professionisti, con tante funzioni per godere al meglio dei propri videogiochi preferiti

Teufel ha presentato ufficialmente le nuove cuffie da gaming Teufel Cage Pro, un prodotto estremamente versatile, compatibile con PC (Windows e Mac), le principali console sul mercato e i device mobile.

Si tratta di un dispositivo top di gamma, progettato specificatamente per garantire ai gamer un’esperienza di gioco di alto livello, con una resa sonora precisa e un grande comfort, anche per chi le indossa per molte ore.

Teufel Cage Pro: scheda tecnica

Le Teufel Cage Pro hanno driver HD da 40 mm sviluppati direttamente da Teufel, con risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz. Le cuffie sono compatibili anche con lo standard surround virtuale 7.1 di DTS Headphone:X v2, una tecnologia che simula il posizionamento degli oggetti sonori specifica per il gaming.

Incluso nella confezione c’è il dongle di Teufel che permette di utilizzare questo prodotto con Playstation 4, Playstation 5, PC Windows 10, PC Windows 11 e Mac. In alternativa è possibile utilizzare il Bluetooth (compatibile anche con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair) oppure il cavo con il jack da 3,5 mm, due opzioni di connettività che espandono ulteriormente la lista di device compatibili con queste cuffie includendo anche Xbox One, i vari dispositivi mobile e le console portatili come la Nintendo Switch.

Presente anche un microfono a condensatore direzionale, su asta flessibile che viene fissata magneticamente alle cuffie e può essere rimossa dall’utente in qualsiasi momento. Sotto il padiglione trova posto anche il tasto del muto che consente di silenziare rapidamente il microfono.

Altra particolarità di questo prodotto è il tasto multifunzione che può essere configurato tramite l’app Teufel Audio Center (disponibile solo su PC Windows) che, tra le altre cose, consente anche di accedere all’equalizzatore, alla configurazione del sistema LED multicolore sulle cuffie e alle varie funzionalità del dispositivo.

La batteria è da 1.000 mAh, con un’autonomia dichiarata dal produttore di circa 68 ore (a volume medio) con una sola carica, fino a 88 ore per chi sceglie la connessione tramite Bluetooth AAC.

Molto interessante, infine, il design di queste cuffie, costruite con materiali ultraleggeri con archetto e cuscinetti imbottiti per isolare l’utente dai rumori esterni e garantirgli il massimo comfort anche dopo diverse ore di utilizzo. Il rivestimento dell’imbottitura è in tessuto traspirante mentre sulla parte esterna del padiglione trova posto un sistema di ventilazione che aiuta a evitare l’accumulo di calore.

Teufel Cage Pro: prezzo e disponibilità

Le Teufel Cage Pro sono già disponibili sul sito ufficiale di Teufel in una sola colorazione chiamata Night Black, il prezzo suggerito per il pubblico è di 199,99 euro.