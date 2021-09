The Ferragnez - la serie arriva su Prime Video

Nei prossimi mesi è in arrivo, con una produzione Amazon Original, la famiglia Ferragnez. Insieme su Instagram hanno più di 30 milioni di follower e lo scorso anno hanno ricevuto l’Ambrogino d’oro per il loro impegno durante la pandemia. Fedez ha all’attivo 60 dischi di platino e Chiara è stata riconosciuta come la più influente imprenditrice digitale globale da Forbes. I loro numeri parlano per loro: ora i fan li aspettano su Prime Video.

Amazon Prime Video ci sta facendo scoprire personaggi importanti del mondo dello spettacolo: dopo la pellicola sulla vita di Tiziano Ferro, vincitore del Diversity Media Awards 2021, vedremo infatti il docufilm su Justin Bieber in esclusiva mondiale e, nei prossimi mesi scopriremo la vita dell amata Laura Pausini. Tra qualche settimana abbonati e i fan avranno una nuova sorpresa: grazie a una produzione Amazon Original Italia una tra le coppie più seguite e chiacchierata del mondo dei social sbarca su Prime Video: Chiara Ferragni e Fedez, in arte i Ferragnez. Fedez è già stato protagonista sulla piattaforma con la prima stagione di Celebrity Hunted e di recente con la trasmissione LOL- Chi ride è fuori.

The Ferragnez – La serie

Saranno otto gli appuntamenti previsti con il docufilm che ha per protagonisti i Ferragnez: Chiara, Federico, Leone e Vittoria. In tantissimi già li conoscono e li seguono: hanno milioni di follower su Instagram e su altri social. Lui è un poliedrico cantante, impegnato ultimamente in diverse battaglie politiche. Lei è una imprenditrice digitale, una delle più importanti influencer del mondo e ha costruito un impero. Personaggi fuori dal comune per tantissimi, una coppia normale con due figli piccoli e le gioie e dolori di coppia per molti altri. Quello che emergerà nella serie è la quotidianità della famiglia italiana più social del web.

La serie segue quanto accade in casa Ferragnez fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021. Un periodo ricco di eventi straordinari come la seconda gravidanza di Chiara, la prima volta di Fedez a Sanremo e la nascita a marzo della secondogenita Vittoria. In tutto questo la presenza costante del primogenito Leo in ogni loro giornata, tra impegni di lavoro, stanchezza e vita di famiglia. Nel docufilm saranno presenti anche le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i rispettivi compagni e la nonna Luciana.

Le dichiarazioni

Sicuramente l’ultimo anno è stato denso di emozioni sia in campo professionale che nella vita familiare per entrambi i ragazzi. “Ci sono stati tutta una serie di eventi che hanno modificato con pesi e modalità diverse la quotidianità – spiegano Chiara e Fedez e aggiungono come questo gli abbia permesso di lavorare di più su loro stessi come coppia e come famiglia – è stato un anno che difficilmente dimenticheremo“.

Tra responsabili della produzione di Amazon Italia c’è davvero tanta soddisfazione per aver potuto lavorare e raccontare alcuni momenti della famiglia più esposta d’Italia in una prospettiva inedita rispetto a quella a cui il pubblico è abituato attraverso i social.

I Ferragnez sono entusiasti hanno entrambi postato sui social l’arrivo della loro serie su Prime Video atteso per arricchire il catalogo a partire da dicembre.

Iscriviti ad Amazon Prime Video per vedere The Ferragnez – La serie in esclusiva