The Marvelous Mrs. Maisel 4: data di uscita ufficiale

Nuovi avventure e spettacoli sono in arrivo per i fan di Midge, la protagonista di The Marvelous Mrs. Maisel, nella quarta stagione. Prime Video ha finalmente presentato il primo trailer della stagione 4 e annunciato la data di uscita ufficiale.

La serie televisiva scritta e diretta da Amy Sherman-Palladino insieme a Daniel Palladino si è rivelata negli anni un vero successo per il catalogo di Amazon Prime Video, ottenendo diverse nomination e premi agli Emmy, ai Gloden Globe e ai Critics’ Choice. Rachel Brosnahn, che veste i panni di Miriam “Midge" Maisel, ha vinto diversi premi proprio per il suo ruolo tra il 2018 e il 2019. Un successo iniziato già con il pilot della serie, che è stato quello più apprezzato delle commedie di Amazon Original. Nella terza stagione Midge si ritrovava a dover digerire la delusione per essere stata eliminata dal tour mondiale di Shy Baldwin, non resta che vedere come reagirà nei nuovi episodi.

The Marvelous Mrs. Maisel 4: la trama

Dopo la grande delusione per l’eliminazione del suo show di apertura nel tour mondiale di Shy Baldwin, Midge si ritrova a vivere il 1960 e l’aria di cambiamento che si respira. La comica trova così un nuovo ingaggio che però le consente di avere carta bianca e di esprimere del tutto la sua creatività.

Si ritroverà così a mettere tutto il suo impegno per affinare lo show del nuovo ingaggio, creando però una spaccatura tra lei, la sua famiglia e gli amici.

The Marvelous Mrs. Maisel 4: il cast

I protagonisti di The Marvelous Mrs. Maisel 4 sono la vincitrice dell’Emmy Rachel Brosnahan (Miriam Midge Maisel), il quattro volte vincitore dell’Emmy Tony Shalhoub, la vincitrice di due Emmy Alex Borstein, la nominata all’Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, e il vincitore dell’Emmy Luke Kirby.

Nella nuova stagione, che sarà sempre più irriverente ed esilarante, ci saranno anche special guest tra cui Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

The Marvelous Mrs. Maisel è scritta e diretta dalla celebre Amy Sherman-Palladino, già autrice di Una mamma per amica, mentre Daniel Palladino ne è executive producer.

The Marvelous Mrs. Maisel 4: quando arriva

Prime Video ha rilasciato il primo di quattro teaser della quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, annunciando anche la data ufficiale di uscita.

A partire dal prossimo 18 febbraio 2022 su Amazon Prime Video verranno rilasciati due nuovi episodi ogni venerdì per 4 settimane.

