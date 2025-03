Le novità di aprile 2025 su Prime Video

Tra cui la serie The Bondsman con Kevin Bacon, il film G20 con Viola Davis e la serie tv Etoile, dai creatori di Una mamma per amica e La fantastica Signora Maisel

Fonte foto: Prime Video

Cosa c’è di nuovo ad aprile 2025 su Prime Video? Uno dei titoli più attesi è G20, nuovo film Original in cui la presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton, interpretata da Viola Davis, finisce nel bersaglio degli antagonisti durante un vertice G20. Tra le serie invece il titolo di punta è Etoile: dai creatori di Una mamma per amica e La fantastica Signora Maisel, questa nuova serie è ambientata nel mondo della danza tra Parigi e New York. In arrivo anche The Bondsman, serie tv in cui un cacciatore di taglie assassinato (interpretato da Kevin Bacon) viene resuscitato dal Diavolo con un nuovo compito: catturare i demoni fuggiti dall’Inferno. Ecco tutte le altre uscite del mese.

I film di aprile 2025 su Prime Video

Come sempre, oltre alle novità, sul catalogo di Prime Video arrivano anche questo mese diversi titoli del passato, che però è sempre interessante vedere o rivedere: ne sono esempi Thelma & Louise, West Side Story, Angeli e demoni e The Bourne Identity. Tra le novità invece c’è Ash: cenere mortale, film in cui una donna si risveglia su un pianeta lontano e scopre che l’equipaggio della sua stazione spaziale è stato misteriosamente ucciso.

1° aprile : Orwell 1984, 21 Jump Street, 22 Jump Street, La bottega del barbiere 2, La bottega del barbiere 3, Be Cool, Candyman, Una spia e mezzo, La bambola assassina, Il giustiziere della notte 2, Il giustiziere della notte 3, Il giustiziere della notte 4, Fargo, Una famiglia al tappeto, The Bourne Identity, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, The Bourne Legacy, Jason Bourne, Una bionda in carriera, Misery non deve morire, Stregata dalla luna, Over the Top, La più grande storia mai raccontata, Terminator, Thelma & Louise, West Side Story.

: Orwell 1984, 21 Jump Street, 22 Jump Street, La bottega del barbiere 2, La bottega del barbiere 3, Be Cool, Candyman, Una spia e mezzo, La bambola assassina, Il giustiziere della notte 2, Il giustiziere della notte 3, Il giustiziere della notte 4, Fargo, Una famiglia al tappeto, The Bourne Identity, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, The Bourne Legacy, Jason Bourne, Una bionda in carriera, Misery non deve morire, Stregata dalla luna, Over the Top, La più grande storia mai raccontata, Terminator, Thelma & Louise, West Side Story. 4 aprile : Il magico mondo di Harold

: Il magico mondo di Harold 5 aprile : Criature

: Criature 11 aprile : Una notte a New York

: Una notte a New York 10 aprile : G20

: G20 12 aprile : 1992

: 1992 19 aprile : Cortina Express

: Cortina Express 21 aprile : Venom, Venom – La furia di Carnage

: Venom, Venom – La furia di Carnage 23 aprile : Angeli e demoni, Inferno, The Da Vinci Code

: Angeli e demoni, Inferno, The Da Vinci Code 24 aprile : Ash: Cenere mortale

: Ash: Cenere mortale 25 aprile: Venom: The Last Dance

Le serie tv di aprile 2025 su Prime Video

Una novità di aprile 2025 è #1 Happy Family USA, una serie animata per adulti che ha come protagonisti gli Hussein, una famiglia musulmana patriottica, pacifica e decisamente non sospetta negli Stati Uniti post 11 settembre. Detto in altre parole, la serie racconta con piglio ironico in che modo gli Hussein affrontano i primi anni 2000 sotto gli occhi dei loro terrorizzati vicini. Occhio anche alle serie in scadenza: c’è tempo solo fino al 30 aprile per vedere le nove stagioni di The Flash, che poi escono dal catalogo.