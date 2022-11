The Witcher, addio Henry Cavill: nuovo protagonista

Non è frequente che un attore abbandoni il ruolo da protagonista in una serie, per di più dopo poche stagioni. Eppure, è proprio questo che accadrà in The Witcher, serie fantasy di Netflix ambientata in un mondo magico popolato da mostri terribili e "cacciatori" (i witcher, appunto) in grado di individuarli e sconfiggerli. Il ruolo di Geralt di Rivia è stato interpretato fin dalla prima stagione da Henry Cavill, che ha però detto che lascerà il progetto dopo la conclusione della terza stagione.

The Witcher, perché Henry Cavill se ne va

«Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure e, purtroppo, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la quarta stagione», ha annunciato recentemente Henry Cavill, scatenando subito la curiosità dei fan in merito alle ragioni dietro questo addio, dal momento che l’attore avrebbe dovuto impersonare Geralt per sette stagioni.

Cavill ha in realtà assicurato, così come ha fatto Netflix, che si tratta di una decisione condivisa: tra le righe, significa che non ci sono stati malumori né litigi che hanno causato la rottura. Nonostante questo, ovviamente hanno subito iniziato a circolare le voci più svariate: secondo alcuni, Henry Cavill avrebbe avuto da ridire in merito ad alcune scelte creative della serie, che si è discostata dal materiale originale. Questa eventualità non è però confermata.

Secondo altri, la ragione dell’addio risiederebbe invece nel fatto che Cavill dovrà presto interpretare Superman in un nuovo progetto e quindi ha dovuto rinunciare a The Witcher per non sovrapporre gli impegni lavorativi.

The Witcher, il nuovo protagonista

Il testimone passa da Henry Cavill all’attore Liam Hemsworth: sarà lui, nella quarta stagione, a interpretare Geralt di Rivia. «Come il più grande dei personaggi letterari, passo la torcia con riverenza, per il tempo trascorso a incarnare Geralt, e con entusiasmo nel vedere l’interpretazione di Liam nei panni di questo uomo affascinante e ricco di sfumature», ha dichiarato Cavill.

«Come fan di The Witcher sono al settimo cielo per l’opportunità di interpretare Geralt di Rivia», ha detto invece Liam Hemsworth. «Henry Cavill è stato un Geralt incredibile e sono onorato che mi stia consegnando le redini (…) Sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher».

The Witcher: le prossime stagioni

Le prime due stagioni di The Witcher sono già disponibili su Netflix mentre la terza stagione, in cui Geralt sarà interpretato (per l’ultima volta) da Henry Cavill, arriverà sulla piattaforma di streaming nell’estate 2023. Dalla quarta stagione in poi, invece, Liam Hemsworth sarà il protagonista.