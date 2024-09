Lonely Planet, la nuova commedia romantica con Laura Dern

Laura Dern e Liam Hemsworth sono i protagonisti di Lonely Planet, nuovo film romantico in arrivo fra poche settimane in streaming

Le omonime guide di viaggio non c’entrano, ma il film Lonely Planet, in arrivo fra poche settimane su Netflix, parla comunque di viaggio. O meglio, del potere trasformativo che alcuni viaggi hanno su chi li compie. La protagonista di questa storia romantica è infatti una autrice, interpretata da Laura Dern, che partecipa a un ritiro per scrittori in Marocco: qui conosce un uomo più giovane che poterà nella sua vita una travolgente passione e importanti cambiamenti.

La trama del film Lonely Planet

Come anticipato, la protagonista Laura Dern veste i panni di Katherine, una romanziera che, sperando di sbloccare l’ispirazione e di riuscire finalmente a scrivere nuovi libri, partecipa a un prestigioso ritiro per scrittori in Marocco.

Qui la donna incontra un uomo più giovane, Owen, interpretato da Liam Hemsworth: tra i due nasce una semplice conoscenza, che però evolve presto in una storia d’amore inebriante.

«Katherine ha trascorso la sua vita dedicandosi alla narrativa e quindi [non ha trascorso] molto tempo a guardare la profonda verità interiore», ha detto Laura Dern a Netflix. «È a un punto di svolta nella sua vita in cui è alla ricerca di una comprensione più profonda e dolce, e la trova in una storia d’amore».

Il trailer del film Lonely Planet su Netflix

Il film romantico Lonely Planet è diretto da Susannah Grant: nota per essere stata la sceneggiatrice di Erin Brockovich, In Her Shoes, La tela di Carlotta e di Il solista, nel 2006 ha diretto la sua prima commedia romantica, intitolata Tutte le cose che non sai di lui.

«Con Lonely Planet volevo realizzare un film sul potere trasformativo del viaggio: su come a volte viaggiare a migliaia di chilometri da tutto ciò che sai della tua vita può farti vedere la tua vita, e te stesso, sotto una nuova luce rivelatrice», ha raccontato la regista a Netflix.

Questo il trailer italiano del film romantico:

Il cast del film Lonely Planet

Oltre ai già citati Dern e Hemsworth nel ruolo dei protagonisti, il cast del film include Diana Silvers, Younès Boucif, Adriano Giannini e Rachida Brakni.

«Liam era pura magia», ha raccontato Dern a Netflix, parlando del rapporto con il collega sul set. «È diventato non solo un amico e un confidente durante la nostra avventura marocchina, ma il nostro desiderio condiviso di onestà e intimità in tutte le relazioni mi ha commosso molto. Eravamo molto allineati, quindi poter raccontare questa storia insieme significava il mondo… e lui è dannatamente divertente, quindi ho riso tutto il tempo».

«Condividere le scene con Laura Dern è stato un privilegio assoluto», ha dichiarato invece Hemsworth. «Ha uno straordinario talento nell’avvicinarti, rendendo ogni momento intimo e reale».

Quando esce il film Lonely Planet

Il film romantico Lonely Planet esce su Netflix l’11 ottobre 2024.