Dietro le quinte di Stranger Things: il documentario

È in arrivo fra pochi giorni su Netflix il documentario che racconta il dietro le quinte dello spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow, prequel della serie tv

Fonte foto: Netflix

Ancora non sappiamo esattamente quando (l’ipotesi è tra ottobre e novembre), ma la quinta e ultima stagione di Stranger Things arriverà su Netflix nel 2025. La stagione finale sarà ambientata nel novembre 1987, con un salto temporale significativo rispetto alla quarta stagione, che è ambientata nel marzo 1986. In attesa di conoscere il finale di questa amatissima storia e di vedere per l’ultima volta sullo schermo Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown e gli altri protagonisti, c’è una piccola chicca che può aiutare ad addolcire l’attesa. Esce infatti fra pochi giorni su Netflix il nuovo documentario Behind the Curtain: Stranger Things: The First Shadow.

Di cosa parla il nuovo documentario su Stranger Things

Il documentario Dietro le quinte di Stranger Things: The First Shadow, come si intuisce dal titolo, porta il pubblico dietro le quinte dello spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow, un’opera per il teatro prequel della serie televisiva scritta da Kate Trefry, con la collaborazione dei fratelli Duffer di Jack Thorne.

La pièce è stata co-prodotta da Netflix e Sonia Friedman Productions e ha fatto il suo debutto mondiale nel dicembre 2023 al Phoenix Theatre nel West End di Londra. ​

«La prima volta che abbiamo visto lo spettacolo, siamo rimasti senza parole», ha detto a Netflix Ross Duffer, co-creatore di Stranger Things. «Hanno realizzato tutto e anche di più. È stata una delle esperienze più emozionanti della nostra vita», ha aggiunto Matt Duffer, co-creatore.

Ambientata nel 1959 a Hawkins, Indiana, Stranger Things: The First Shadow ha come protagonisti i giovani Jim Hopper, Joyce Maldonado e Bob Newby ed esplora gli eventi misteriosi che precedono gli avvenimenti della serie televisiva, con un focus particolare sulle origini di Vecna.

Chi non ha assistito alla prima teatrale a Londra ha ora la possibilità di rivivere quei momenti grazie al nuovo documentario Netflix, che segue il cast e la troupe nel periodo che ha preceduto la prima al Phoenix Theatre.

Il documentario sullo spettacolo Stranger Things: The First Shadow

Il documentario Dietro le quinte di Stranger Things: The First Shadow racconta ad esempio quali sono state le difficoltà e le sfide legate al mettere in piedi questa ambiziosa produzione, considerando anche le alte aspettative del pubblico.

«La sfida è creare un’esperienza viscerale per il pubblico, che trasmetta stupore, sorpresa e meraviglia», ha detto a Netflix il regista Stephen Daldry, vincitore di un Tony Award. «Ci sono momenti nello spettacolo in cui penserai: ‘Non capisco come abbiano fatto a realizzarlo’».

Il documentario è diretto da Jon Halperin, prodotto da Angus Wall, Kent Kubena e Terry Leonard, e con Matt Bell come produttore esecutivo.

Lo spettacolo teatrale di Stranger Things è legato alla stagione 5?

Lo spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow è basato su una storia originale dei fratelli Duffer, di Jack Thorne (già noto per Enola Holmes 2) e di Kate Trefry.

Come accennato, la trama racconta le origini di Henry Creel, alias Vecna. «Mentre la stagione 5 [di Stranger Things] esplora il passato di Henry Creel, lo spettacolo teatrale fornisce una comprensione ancora più profonda di chi fosse e di come sia diventato Vecna», ha spiegato Ross Duffer.

Nonostante questo, i creatori assicurano che lo spettacolo si può guardare anche senza aver visto la serie originale, e viceversa.

«Conoscendo Stranger Things si può apprezzare di più lo spettacolo, ma è stato pensato per funzionare anche come esperienza indipendente», ha aggiunto Duffer. «Questa è la storia di Henry Creel, l’inizio di tutto. Il punto perfetto da cui partire».

Dietro le quinte di Stranger Things: The First Shadow in streaming

Il documentario Dietro le quinte di Stranger Things: The First Shadow esce in streaming su Netflix il 15 aprile 2025.