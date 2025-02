Omar Sy protagonista di una nuova serie Netflix: cosa sappiamo

Fonte foto: Netflix

Dopo la serie Lupin, Omar Sy è pronto per un nuovo progetto firmato Netflix. La piattaforma di streaming vuole infatti espandere l’universo di Tyler Rake (Extraction in originale) con una nuova serie tv, prodotta da Anthony e Joe Russo, che abbia appunto come protagonista l’attore francese di origine senegalesi e mauritane. Il film Tyler Rake, diretto da Sam Hargrave e con Chris Hemsworth alla guida del cast, è uscito su Netflix nel 2020. Il sequel Tyler Rake 2 è arrivato invece nel 2023, sempre su Netflix.

Tyler Rake is back! Chris Hemsworth returns in Extraction 2 as Rake is sent on another deadly rescue mission. pic.twitter.com/a7RMiQWHaG — Netflix (@netflix) December 9, 2021

Tyler Rake, in arrivo una serie tv

Nei due film di Tyler Rake il protagonista (Tayler Rake, appunto) è un coraggioso mercenario che porta a termine pericolose missioni: nel primo film va in Bangladesh per salvare il figlio rapito di un boss mafioso locale, mentre nel sequel aiuta una famiglia imprigionata di un gangster.

Di cosa parlerà invece la serie tv ambientata nello stesso mondo di Tyler Rake? Da quel che ne sappiamo al momento, la novità seguirà le vicissitudini di un altro mercenario (interpretato da Sy) incaricato di salvare alcuni ostaggi in Libia.

Fra catture, traumi, tradimenti, violenza e scelte radicali di vita o morte, nella serie tv non mancheranno intense scene d’azione e lotte emotive.

Omar Sy will star in a high-octane series set in the Extraction universe! Executive produced by The Russo Brothers and Sam Hargrave, the series follows a mercenary as he navigates a dangerous mission to rescue hostages in Libya and finds himself trapped between warring factions… pic.twitter.com/onn1d81jjT — Netflix (@netflix) February 20, 2025

I fratelli Russo al lavoro sulla nuova serie Netflix

Glen Mazzara, già noto per The Shield e The Walking Dead, è showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore insieme ad Anthony e Joe Russo. I fratelli Russo inoltre hanno già scritto entrambi i film di Tyler Rake, oltre che (insieme ad Ande Parks) la graphic novel Ciudad, da cui la storia è tratta.

«Il pubblico è in attesa di emozioni forti mentre ci addentriamo sempre più nell’universo di Extraction», ha dichiarato Peter Friedlander, vicepresidente delle serie scripted di Netflix. «Con Omar Sy alla guida, la nostra collaborazione con i fratelli Russo, insieme a Glen Mazzara, i fan possono aspettarsi ancora più avventure adrenaliniche dalla saga di Extraction».

Anche Scott Nemes, Chris Castaldi, Sam Hargrave, Eric Gitter e Peter Schwerin saranno produttori esecutivi della nuova serie tv.

Tyler Rake, il cast della nuova serie tv

Il solo interprete confermato al momento è Omar Sy che, come già accennato, è noto per il suo ruolo nella serie Netflix Lupin, nella quale interpreta il protagonista Assane Diop (nella foto di apertura).

Cosa sappiamo della serie tv Extraction-Tyler Rake

La serie tv Extraction – Tyler Rake sarà composta da otto episodi e sarà di genere action thriller, così come i film. A parte le informazioni già elencate, però, a oggi non sono disponibili altri dettagli e non è noto nemmeno quando questa novità potrebbe uscire in streaming su Netflix.