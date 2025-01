Cosa c'è di nuovo su Netflix a febbraio 2025

Fonte foto: Gianni Fiorito

Dai film d’autore alle novità thriller, passando per i nuovi episodi di uno dei reality più amati dal pubblico: su Netflix a febbraio 2025 le uscite interessanti non mancano di certo. Ad esempio, tra le uscite c’è la nuova serie dramedy italiana Storia della mia famiglia, con protagonisti Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell’Anna e Antonio Gargiulo. È questo il titolo giusto per chi cerca una storia emozionante, dolce e commovente. In arrivo su Netflix questo mese ci sono anche Parthenope, il film del 2024 scritto e diretto da Paolo Sorrentino che è stato proiettato al cinema negli scorsi mesi; la serie thriller con Robert De Niro Zero Day; e il documentario Miss Italia non deve morire, sulla lotta della patron Patrizia Mirigliani per salvare l’iconico concorso di bellezza. Ecco gli altri titoli in uscita sulla piattaforma di streaming nelle prossime settimane.

I film di febbraio 2025 su Netflix

Febbraio è il mese di San Valentino e non a caso su Netflix ci sono diverse uscite di genere sentimentale. Ad esempio, la nuova commedia romantica Kinda Pregnant: in questo film la protagonista indossa un pancione finto per far credere alla famiglia di essere incinta, ma è proprio a questo punto che si innamora dell’uomo dei suoi sogni. Per gli amanti di questo genere c’è altrimenti La dolce villa, film romantico in cui il protagonista Eric si precipita in Italia quando la figlia espatriata decide di acquistare una villa toscana in rovina per ristrutturarla. L’uomo vuole dissuaderla dall’intento, ma in Italia troverà invece l’amore e un nuovo scopo nella vita. Questi sono i principali film in uscita su Netflix a febbraio 2025:

5 febbraio : Kinda Pregnant

: Kinda Pregnant 6 febbraio : Parthenope

: Parthenope 11 febbraio : Love Again, The Witcher: Le sirene degli abissi

: Love Again, The Witcher: Le sirene degli abissi 12 febbraio : Mission Impossible – Dead Reckoning parte 1

: Mission Impossible – Dead Reckoning parte 1 13 febbraio : La dolce villa

: La dolce villa 26 febbraio: Miss Italia non deve morire (documentario)

Le serie tv di febbraio 2025 su Netflix

La già citata Storia della mia famiglia si preannuncia una serie tv densa di emozioni, dato che al centro della trama c’è l’ultimo desiderio di un papà che non ci sarà più e un nuovo nucleo famigliare che si stringe per prendersi cura dei suoi bambini. Tra le novità del mese c’è anche la serie Running Point: nella trama Isla (Kate Hudson) si ritrova a diventare la presidente dei Los Angeles Waves, immaginaria squadra che gioca in NBA, e deve dimostrare alla sua famiglia, al board e ai tifosi di essere all’altezza del ruolo. Queste le principali serie tv in uscita su Netflix a febbraio 2025: