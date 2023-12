TicWatch Pro 3 Ultra, il prezzo è stracciato: va comprato ora

Fonte foto: Mobvoi

Il mercato degli smartwatch, ormai, è ampissimo. Immenso. È possibile trovarne uno adatto a ogni esigenza e prezzo, ma non tutti garantiscono le stesse funzionalità e la stessa qualità dei materiali. Il TicWatch Pro 3 Ultra, ad esempio, emerge rispetto ai diretti competitor grazie a un rapporto qualità/prezzo a dir poco eccezionale. Uno smartwatch che ti permette di tenere traccia di tutti i tuoi movimenti e monitora automaticamente allenamenti e riposo per fornirti informazioni utili sul tuo stato di forma e di salute.

Lo smartwatch del produttore cinese vi accompagnerà in tutte le vostre avventure quotidiane, indifferentemente che si tratti di lavoro, attività fisica o altro. Insomma, se siete alla ricerca di un regalo – magari non necessariamente di Natale – questa può essere l’occasione che stavate cercando. Il TicWatch Pro 3 Ultra è disponibile oggi a un prezzo mai visto prima grazie a uno sconto superiore al 50% del prezzo di listino. Non è mai stato così conveniente.

Prezzo stracciato per lo smartwatch TicWatch: offerta e sconto

Il TicWatch Pro 3 Ultra è tra le offerte più interessanti che troverai oggi su Amazon. E non solo nella categoria degli smartwatch. Merito di uno sconto del 58% che fa letteralmente crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza. Acquistando oggi lo smartwatch del produttore cinese lo paghi 150,00 euro contro i 359,99 euro del prezzo consigliato. Il risparmio è notevole: ben 210 euro in meno.

TicWatch Pro 3 Ultra scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Monitora in maniera automatica ogni singolo aspetto del tuo stato di forma e salute grazie al TicWatch Pro 3 Ultra. Lo smartwatch del marchio cinese sfrutta avanzati sensori di movimento per tenere traccia dei tuoi movimenti e dei tuoi allenamenti. Rileva in autonomia decine e decine di attività fisiche, in modo che non dovrai perder tempo e non perderai un singolo secondo della tua attività. I sensori di salute, invece, tracciano il ritmo cardiaco e il livello di ossigenazione del sangue, per garantirti informazioni statistiche avanzate.

La vera peculiarità del TicWatch Pro 3 Ultra, però, è un’altra. Gli ingegneri e designer del produttore cinese hanno infatti ideato un sistema che consente di abbattere il consumo di batteria permettendoti allo stesso tempo di visualizzare tutte le informazioni che vuoi in ogni istante. Il TicWatch Pro 3 Ultra monta infatti due display: uno trasparente a basso consumo che mostra sempre i valori più importanti (orario, carica residua, passi fatti), mentre lo schermo OLED sottostante si attiva solo quando necessario. In questo modo è possibile ottimizzare l’automonia, che arriva fino a 45 giorni con singola carica in modalità Essential.

Non mancano, ovviamente, le funzionalità legate a un utilizzo "quotidiano". Il TicWatch Pro 3 Ultra, infatti, si sincronizza facilmente con lo smartphone e permette di effettuare pagamenti contactless, ricevere notifiche, fare chiamate e controllare la riproduzione musicale. Insomma, potrai tenere lo smartphone in tasca per gran parte del tempo senza bisogno di utilizzarlo.

A questo si aggiungono standard di costruzione elevatissimi. Il display è protetto da CorningGorilla Glass, resistente a danni e graffi. Inoltre, lo smartwatch è realizzato per soddisfare le specifiche militari 810G: continuerà a funzionare anche nelle condizioni ambientali più estreme.

