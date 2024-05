Tineco Floor One Switch S7 è arrivata in Italia: quanto costa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tineco Floor One Switch S7 è un’aspirapolvere e lavapavimenti smart, un prodotto di fascia alta sviluppato per pulire in profondità anche gli ambienti più sporchi

Arriva in Italia la Tineco Floor One Switch S7, un aspirapolvere-lavapavimenti 2 in 1 di fascia alta che si distingue per i tantissimi accessori e altrettante funzioni smart pronte a soddisfare anche gli utenti più esigenti, quelli che quando si parla di pulizia e igiene, non vogliono compromessi e cercano solo i prodotti migliori.

Tineco, d’altronde, è un brand del gruppo cinese Ecovacs che, negli ultimi anni, si è distinto per i suoi ottimi robot lava e aspira e che, tramite Tineco, copre anche il segmento di mercato delle pulizie manuali.

Tineco Floor One Switch S7: scheda tecnica

Tineco Floor One Switch S7 comprende in realtà due dispositivi a sé: un’aspirapolvere e una lavapavimenti senza fili, che per funzionare hanno bisogno del medesimo blocco motore (con potenza da 250 W) rimovibile e che l’utente andrà a posizionare sul device che vuole utilizzare.

Il motore utilizza la tecnologia Tineco PureCyclone, che separa aria e polvere per migliorare l’efficacia della pulizia. Per quanto riguarda la lavapavimenti, il vero punto di forza di questo prodotto, c’è un serbatoio per l’acqua pulita da 850 ml, uno per l’acqua sporca da 720 ml e uno per la raccolta dello sporco solido.

Tre le modalità d’uso disponibili su questo dispositivo: la modalità Auto utilizza la tecnologia proprietaria Tineco iLoop Smart Sensor per rilevare lo sporco sul pavimento, adattando in totale autonomia la potenza di aspirazione e il quantitativo di acqua da utilizzare. La modalità Max che garantisce una pulizia migliore anche per i pavimenti più sporchi con un flusso d’acqua costante e fino a 450 rotazioni al minuto. La modalità Suction da utilizzare solo per aspirare i liquidi.

Inoltre c’è la modalità Custom che permette all’utente di modificare a proprio piacimento i parametri di funzionamento che, però, dovrà essere impostata tramite l’app ufficiale.

Per gestire le varie funzionalità si può usare l’applicazione Tineco Life o i tasti presenti sul manico. Tramite l’app è anche possibile aggiornare il firmware del dispositivo e regolare le diverse opzioni di sistema (come il volume della voce dell’assistente vocale, ad esempio), gestire le varie modalità di funzionamento regolandole in base alle proprie esigenze e selezionare la pulizia con solo acqua oppure acqua e detergente (cosa possibile anche dal dispositivo stesso).

Dettaglio interessante della lavapavimenti è la tecnologia MHCBSTM che permette di pulire in automatico il rullo con acqua pulita per un funzionamento sempre ottimale.

Come già visto per altri prodotti a marchio Tineco, anche qui c’è la testina a doppio lato che consente di raggiungere ogni angolo della casa, inclusi quei "punti morti" preclusi ai classici aspirapolvere e lavapavimenti.

Le funzioni di autopulizia (chiamate FlashDry) sono altrettanto efficienti e completamente automatizzate e partono non appena il device viene posizionato sulla base di ricarica (e dopo aver premuto il tasto sul manico). In questo modo vengono rimosse tutte le impurità all’interno della lavapavimenti e sul rullo che, oltretutto, verrà anche asciugato con aria calda.

Per quanto riguarda l’aspirapolvere, invece, è un prodotto decisamente più semplice, che ha solo due modalità d’uso, quella Eco e la Max, entrambe piuttosto efficienti.

Oltre a questo in dotazione con la Tineco Floor One Switch S7 ci sono anche la spazzola ZeroTangle utile per aspirare peli di animali e capelli, evitando che vadano ad aggrovigliarsi all’interno del serbatoio, la bocchetta per le fessure con la spazzola retrattile e la spazzola motorizzata per divani, poltrone e simili.

La batteria ha una capacità di 3.900 mAh e un’autonomia che varia in base alle modalità di utilizzo, con l’aspirapolvere che può funzionare per circa 25-65 minuti, mentre la lavapavimenti che va dai 28 ai 40 minuti. Per una ricarica completa sono necessarie circa 5 ore.

Tineco Floor One Switch S7: prezzo e disponibilità

Il nuovo Tineco Floor One Switch S7 è già disponibile sul sito ufficiale di Tineco e su Amazon, al prezzo consigliato di 899 euro.

