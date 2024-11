Tineco Floor One S6, con l'offerta Amazon le pulizie non saranno più un problema

Fonte foto: Tineco

Il Black Friday è l’occasione perfetta anche per acquistare dispositivi smart per le pulizie di casa, come quelli a marchio Tineco, da sempre una delle aziende più interessanti del settore, con un nutrito catalogo di prodotti pronti ad aiutare l‘utente in ogni situazione.

E tra i modelli più apprezzati dai consumatori c’è sicuramente Tineco Floor One S6, un device dalle grandi potenzialità con tante funzioni utilissime per pulire al meglio qualsiasi tipo di pavimento.

Su Amazon è disponibile al minimo storico col prezzo finale che scende molto al di sotto dei 400 euro, uno sconto difficile da ignorare che rende notevolmente più semplice la scelta del proprio aspirapolvere e lavapavimenti smart.

Tineco Floor One S6 – Aspirapolvere e lavapavimenti smart – Sensore intelligente Tineco iLoop

Tineco Floor One S6: scheda tecnica

Tineco Floor One S6 è un’aspirapolvere e lavapavimenti smart in grado di aspirare e lavare in una sola passata. Utilizzando il sensore intelligente Tineco iLoop questo device riesce a rilevare qualsiasi tipo di sporco, regolando in totale autonomia la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e i livelli dell’acqua, così da garantire la miglior pulizia possibile in qualsiasi condizione di utilizzo.

Molto interessante la modalità Ultra che permette di elettrolizzare l’acqua nel serbatoio così da pulire il pavimento anche senza utilizzare detersivi.

Sotto a questo dispositivo c’è una testina a doppio lato, un sistema molto efficiente che permette agli utenti di raggiunge ogni angolo della casa, riuscendo ad arrivare anche in quei punti dove, di solito, aspirapolvere e lavapavimenti non arrivano.

Per quanto riguarda l’utilizzo, l’utente può utilizzare lo schermo LCD a colori da 3,6 pollici in dotazione, che consente di visualizzare lo stato di pulizia ed eventuali notifiche. Questo prodotto può essere utilizzato anche tramite l’applicazione Tineco.

Per l’autonomia, invece, il produttore garantisce circa 35 minuti di funzionamento con la possibilità di pulire abitazioni fino a 230 metri quadrati senza interruzioni.

Merita un discorso a parte la manutenzione di questo aspirapolvere e lavapavimenti che utilizza un sistema di autopulizia con tecnologia MHCBSTM sviluppata per rimuovere eventuali residui utilizzando un raschietto che aderisce perfettamente alla superficie del rullo. Con la centrifuga, invece, la Tineco Floor One S6 spreme tutta l’acqua sporca dal rullo così da prevenire la formazione di muffe e batteri evitando anche il cattivo odore.

Tineco Floor One S6: l’offerta su Amazon

Per portare a casa la Tineco Floor One S6 bisogna spendere 499 euro ma grazie agli sconti per il Black Friday, Amazon permette di acquistare questo prodotto a 359 euro (-28%, -140 euro) un’occasione che potrebbe fare la felicità di molti.

Tineco Floor One S6 – Aspirapolvere e lavapavimenti smart – Sensore intelligente Tineco iLoop