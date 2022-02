Torna La Scuola dei Misteri: Las Cumbres

Stanno per tornare su Prime Video le atmosfere cupe e inquietanti di La Scuola dei Misteri: Las Cumbres. La serie tv Amazon Exclusive – di cui sono stati recentemente svelati il trailer e le prime immagini – sarà infatti nuovamente disponibile sulla piattaforma di streaming con la seconda stagione.

La serie, che è una co-produzione Mediapro Studio e Buendía Estudios, è ambientata in un misterioso collegio che sorge in una posizione estremamente isolata, accanto a un monastero e in mezzo a un bosco. Come si è visto nella prima stagione, gli studenti non impiegano molto tempo a capire che la scuola è molto più di quel che sembra e che le foreste circostanti sono abitate da oscure presenze che sembrano uscite da leggende antiche e dimenticate. I produttori esecutivi sono Laura Belloso, Laura Fernández Espeso e Javier Pons per Mediapro Studio, e Ignacio Corrales e Sonia Martínez per Buendía Estudios.

La trama: di cosa parla Las Cumbres 2

Nella prima stagione, la morte di Elias ha generato una serie di scontri che hanno scatenato l’ira del direttore del collegio, che, in risposta, ha imposto nell’istituto una disciplina ancora più rigida.

Quando anche Rita muore, è chiaro che il collegio è minacciato da un serial killer. Nonostante le regole, i protagonisti (Amaia, Paul, Paz, Eric e Julio) non hanno intenzione di restare a guardare, tanto più adesso che nutrono la speranza di poter trovare Manuel, sparito da tempo, ancora vivo.

Bisognerà vedere, ora, se la loro speranza verrà delusa o meno: riusciranno a salvare Manuel? La seconda stagione approfondirà le ragioni dietro l’esistenza del laboratorio che conduce esperimenti sulle persone. Novità interessanti arriveranno poi da Inés, che scoprirà alcuni fatti scioccanti sul suo passato e su quello di León. Da questa consapevolezza nasceranno nuove domande e nuove risposte su cosa la unisce a León e anche a Diego Mendoza.

Il cast: i nuovi attori di Las Cumbres 2

Il cast della seconda stagione de La Scuola dei Misteri: Las Cumbres si allarga grazie alla presenza di Clara Galle (Through my window), Irene Anula (Vis a vis), Nicolas Cazale (Le Grand Voyage), Annick Weerts (The Invisible Guest) e Alberto Berzal (Madres. Amor y vida).

Nel cast ci sono anche Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Daniela Eubio, Claudia Riera, Paula del Rio, Gonzalo Diez, Carlos Alcaide, Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Mina El Hammani, Joel Bosqued, Patxi Santamaria, Lucas Velasco, Joseba Usabiaga, Amaia Lizarralde, Inake Irastorza, Aitor Beltran, Asier Hernandes e Kándido Uranga.

Quando esce la seconda stagione

Non è ancora stata annunciata la data esatta di uscita su Prime Video della seconda stagione, diretta da Denis Rovira e Mikel Rueda, ma sarà probabilmente entro la fine del 2022. Gli episodi saranno in tutto otto.

Abbonati a Prime Video per vedere La Scuola dei Misteri: Las Cumbres 2