Le 4 truffe più comuni durante le feste di Natale

A Natale sono tutti più buoni, tranne i truffatori che non vedono l'ora di clonare le carte di credito di migliaia di utenti del web che non seguono questi consigli

Dalle false offerte di beneficenza ai finti siti di e-commerce, passando per regali e viaggi last minute, le truffe online si moltiplicano durante le feste di Natale e Capodanno, mettendo a rischio i dati personali e finanziari degli utenti.

Presi dalla voglia di comprare online i regali di Natale, per risparmiare il più possibile, spesso si mette a rischio il proprio conto corrente a causa di truffe sempre meglio organizzate e sempre più credibili, anche grazie al contributo dell’intelligenza artificiale che permette ai truffatori di creare testi, foto e video davvero molto credibili.

Ci si salva facendo molta attenzione e seguendo i giusti consigli. Come questi.

Phishing con link a finti e-commerce

Una delle truffe più diffuse durante le feste natalizie è il phishing tramite link a finti siti di e-commerce. I truffatori inviano email o messaggi che sembrano provenire da negozi online legittimi, invitando gli utenti a cliccare su un link per approfittare di offerte imperdibili o per risolvere un problema con il loro account.

Tuttavia, il link reindirizza a un sito web contraffatto, progettato per rubare i dati della carta di credito o altre informazioni personali.

Per proteggersi da questa truffa, è fondamentale controllare attentamente l’indirizzo email del mittente e il link prima di cliccare.

Diffidate dalle email che contengono errori grammaticali o che richiedono informazioni personali urgenti. Inoltre, è consigliabile accedere direttamente al sito web del negozio online digitando l’indirizzo nella barra del browser anziché cliccare su un link sospetto.

Finte offerte su viaggi last minute

Il periodo natalizio è anche il momento ideale per prenotare un viaggio last minute per trascorrere le feste in una località da sogno.

I truffatori sfruttano questa tendenza proponendo offerte di viaggio incredibilmente convenienti su siti web (a volte anche sponsorizzati su Google o su Facebook) o tramite email. Tuttavia, queste offerte sono spesso una trappola per clonare le carte di credito degli utenti.

Prima di prenotare un viaggio last minute, è importante verificare la reputazione dell’agenzia di viaggio o del sito web. Consultate le recensioni online e assicuratevi che l’azienda sia registrata presso le autorità competenti.

Diffidate dalle offerte troppo belle per essere vere e preferite i metodi di pagamento sicuri, come PayPal o circuiti di pagamento con protezione antifrode, da usare sempre con carte prepagate sulle quali avete caricato solo i soldi necessari ad effettuare quel pagamento. Non un euro di più.

Finti regali di Natale

La generosità del Natale può trasformarsi in un’opportunità per i truffatori. Circolano online annunci di finti regali di Natale, spesso a prezzi molto bassi o addirittura gratuiti.

Tuttavia, per ricevere il regalo, gli utenti sono tenuti a pagare le spese di spedizione, tramite la carta di credito che, come al solito, verrà clonata.

Per evitare di cadere in questa trappola, è consigliabile diffidare dai regali gratuiti o a prezzi irrisori. Verificate sempre l’identità del mittente e la reputazione del sito web prima di fornire i vostri dati personali o finanziari.

Finte raccolte online di denaro per beneficenza

Lo spirito di solidarietà del Natale spinge molte persone a donare denaro a organizzazioni benefiche.

I truffatori sfruttano questa generosità creando finte raccolte fondi online. Utilizzano siti web o profili sui social media per sollecitare donazioni, ma il denaro finisce nelle loro tasche anziché raggiungere le persone bisognose.

Ancor peggio, effettuando la donazione quasi sempre ci si ritrova con la carta clonata (e poi svuotata).

Prima di donare denaro a un’organizzazione benefica online, è fondamentale verificare la sua legittimità. Consultate il sito web dell’organizzazione e assicuratevi che sia registrata presso le autorità competenti.

Diffidate dalle richieste di donazioni urgenti o che provengono da fonti sconosciute. Preferite donare direttamente attraverso il sito web ufficiale dell’organizzazione benefica.