Tutto chiede salvezza 2 torna a settembre: data di uscita e novità

Fonte foto: Netflix

«La nave dei pazzi è pronta a mollare gli ormeggi e a riprendere il suo viaggio». Con queste parole Netflix ha annunciato ai fan l’imminente arrivo della seconda stagione di Tutto chiede salvezza. La prima stagione, uscita nel 2022, è basata sull’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli e racconta la storia di Daniele, un giovane ragazzo che subisce un TSO e passa una settimana in un ospedale psichiatrico (più esattamente un Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura). Cosa aspettarsi invece dalla stagione 2?

La trama di Tutto chiede salvezza 2: cosa sappiamo

Nel finale della prima stagione Daniele e Nina (interpretati da Federico Cesari e Fotinì Peluso) sono insieme sul piano più alto del trampolino di una piscina, indecisi se tuffarsi o meno: una metafora del loro essere sospesi di fronte al futuro incerto e alla possibilità di stare insieme.

In Tutto chiede salvezza 2 sono passati due anni da quel momento: Daniele e Nina sono diventati genitori di Maria, ma subito dopo la sua nascita si sono allontanati e ora si contendono l’affidamento della bambina. Daniele inoltre ha scelto di diventare infermiere e sta per entrare come tirocinante nell’ospedale in cui è stato ricoverato.

La nave dei pazzi è pronta a mollare gli ormeggi e a riprendere il suo viaggio. La seconda stagione di Tutto chiede Salvezza è in arrivo il 26 settembre su Netflix. pic.twitter.com/3ePSTWcxs8 — Netflix Italia (@NetflixIT) June 25, 2024

Nei nuovi episodi, dunque, il pubblico assisterà un ribaltamento di prospettiva interessante: Daniele da curato diventa curante; in più deve dimostrare di essere un genitore affidabile, di avere effettivamente ripreso in mano la sua vita e di essere in grado di gestire il dolore e le difficoltà sia dentro sia fuori la struttura ospedaliera.

La trama si sviluppa su un arco temporale di cinque settimane e la stagione sarà composta da cinque puntate (una per settimana, appunto).

Il cast di Tutto chiede salvezza 2

Oltre ai già citati protagonisti, Fotinì Peluso e Federico Cesari, il cast di Tutto chiede salvezza 2 include alcune new entry. Samuel Di Napoli interpreta ad esempio uno dei nuovi ospiti della camerata maschile di Villa San Francesco: la promessa mancata del calcio Rachid, un ragazzo algerino soprannominato Tormento.

Marco Todisco è invece Paolo, anche lui un nuovo ospite: laureato con il massimo dei voti in matematica, al momento è disoccupato. Valentina Romani è Angelica.

Tra le new entry del cast ci sono inoltre Drusilla Foer (Matilde) e Vittorio Viviani (Armando). Tornano invece sul set Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato (Madonnina) e Alessandro Pacioni (Alessandro).

Completano il cast Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana), Flaure BB Kabore (Alessia), Filippo Nigro (Dott. Mancino), Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli), Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella), Giacomo Mattia (Giovanni) e Carolina Crescentini (Giorgia).

Quando esce Tutto chiede salvezza 2

La seconda stagione di Tutto chiede salvezza arriva il 26 settembre 2024 su Netflix. Il primo episodio sarà mostrato in anteprima alla 54esima edizione del Giffoni Film Festival, il prossimo 19 luglio.