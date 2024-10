Tutto chiede salvezza, cosa succede dopo la stagione 2?

Fonte foto: Netflix

Il rinnovo della serie tv Tutto chiede salvezza per una seconda stagione è stato una sorpresa per la maggior parte degli spettatori, e specialmente per quelli che avevano già letto il libro omonimo. Uscita nel 2022 su Netflix, la prima stagione ha portato sul piccolo schermo l’intera trama del romanzo di Daniele Mencarelli senza suggerire esplicitamente un possibile proseguimento della storia. Eppure, la seconda stagione è stata confermata ed è arrivata in streaming nel settembre 2024. Cosa accadrà ora? Ci sarà una terza stagione? È stato il regista e sceneggiatore Francesco Bruni a rispondere a questa domanda.

Tutto chiede salvezza, ci sarà una terza stagione?

«Rispondo alle vostre innumerevoli domande per dirvi che purtroppo non ci sarà una terza stagione di Tutto chiede salvezza», ha scritto Bruni in questi giorni in un post sui suoi canali social.

«Noi scivoliamo con discrezione dietro il sipario come Matilde, ringraziando voi, che ci avete accompagnato e sostenuto con continuo, incredibile affetto; e ringraziamo anche Picomedia e Netflix per averci concesso questa bellissima opportunità».

Quello che Bruni ha voluto comunicare al pubblico con queste parole, insomma, è che dopo due stagioni molto apprezzate la serie tv è stata cancellata da Netflix. Questa volta, però, chiudendosi con un finale che lascia volutamente diverse questioni in sospeso, perché c’era evidentemente l’idea di proseguire con la narrazione.

«Voi rimarrete con la curiosità di sapere se Daniele starà con Nina o con Angelica, se Maria crescerà felice, se Matilde è viva, se Alessandro tornerà a camminare, se Gianluca troverà l’Amore, e via dicendo per tutti questi amatissimi personaggi (e magnifici attori)», ha infatti confermato Bruni. «Noi sceneggiatori lo sappiamo, e chissà che un domani non troveremo il modo di raccontarlo, speriamo non al bar. Grazie ancora, sono stati anni indimenticabili».

Perché Netflix ha cancellato Tutto chiede salvezza

Scritta da Francesco Bruni con Daniele Mencarelli e Daniela Gambaro, nella seconda stagione di Tutto chiede salvezza Federico Cesari è diventato un tirocinante infermiere e cerca di essere un buon padre per Maria, la bambina che ha avuto con Nina.

Alla fine dei cinque episodi Daniele ha pubblicato il suo libro e lo sta presentando a un evento. Il pubblico della serie tv non sa se a quel punto il protagonista sta con Angelica, che lo ha aiutato nella pubblicazione, oppure ha scelto di riavvicinarsi a Nina, che si vede tra i presenti in sala. Nel finale non è chiaro nemmeno se Matilde sia viva o meno: si trova davvero sul palco con Daniele? È sopravvissuta al tentativo di suicidio?

Netflix non ha commentato la cancellazione della serie tv, ma in effetti di solito non viene data alcuna spiegazione ufficiale in questi casi. Probabilmente le visualizzazioni della seconda stagione non sono state giudicate sufficienti per giustificare un investimento nella produzione della stagione 3.