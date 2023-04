Tutto chiede salvezza avrà una seconda stagione. L’annuncio è stato fatto a sorpresa da Netflix, che negli scorsi giorni ha postato sui suoi canali social una foto della prima pagina della sceneggiatura del secondo ciclo di episodi, che è appena entrato in produzione. La serie italiana è arrivata sulla piattaforma di streaming a ottobre 2022 ed è basata sull’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, pubblicato nel 2020 con Mondadori, vincitore del Premio Strega Giovani e finalista al Premio Strega.

Di cosa parla Tutto chiede salvezza

La serie Tutto chiede salvezza, così come il libro da cui è tratta, ha per protagonista Daniele Cenni (interpretato da Federico Cesari, già visto in SKAM Italia), un ventenne che in seguito a crisi psicotica riceve un TSO e viene ricoverato in un reparto psichiatrico, dove rimarrà per una settimana. Il giovane si trova così a condividere la stanza con cinque ragazzi, con i quali crede inizialmente di non avere niente in comune. Stravaganti e a tratti inquietanti, questi nuovi "compagni di disavventure" dimostreranno presto una certa saggezza, oltre che affetto e fratellanza.

Inevitabilmente, entrare in contatto con queste vite diverse dalla sua e con l’ambiente ospedaliero spinge Daniele a farsi delle domande. Cosa vuol dire essere pazzi? Ricevere un TSO, come è capitato anche a lui, significa esserlo? Quella che all’inizio sembra una condanna – il ricovero contro la sua volontà, il personale medico apparentemente disinteressato e freddo, la sofferenza e le fragilità dei compagni di stanza – si rivela alla fine un’esperienza profondamente formativa.

Come finisce Tutto chiede salvezza (spoiler)

Alla fine della prima stagione, Daniele viene dimesso una settimana dopo il ricovero con una diagnosi di depressione: dovrà quindi continuare a vedere una psicoterapeuta. Uno dei suoi compagni di stanza, Mario (interpretato da Andrea Pennacchi) muore in seguito a una caduta dalla finestra. Invece la ex compagna di liceo che era ricoverata nel reparto femminile dopo aver tentato il suicidio, Nina (interpretata da Fotinì Peluso), gli confida di essere incinta.

Tutto chiede salvezza 2: cosa sappiamo

Per il momento non ci sono molte informazioni sulla seconda stagione di Tutto chiede salvezza: non sono ancora noti trama, cast né data di uscita. In realtà l’arco narrativo di molti personaggi si è concluso con la prima stagione, che anche per questo motivo per diversi utenti – almeno, a giudicare dai commenti online – è perfettamente godibile e perfetta così, senza la necessità di far proseguire la storia.

Netflix, pubblicando l’immagine della prima pagina della sceneggiatura, ha semplicemente annunciato che la stagione 2 sarà disponibile prossimamente. Le nuove puntate sono scritte da Francesco Bruni, Daniela Gambaro e Daniele Mencarelli, che hanno già messo la firma sulla sceneggiatura della prima stagione (che Bruni ha inoltre diretto).