Juno Temple nel nuovo dramedy The Husbands

Fonte foto: AppleTV+/@TVPlusUpdates

La star di Ted Lasso, Fargo ed Espiazione Juno Temple sarà protagonista di una nuova serie dramedy targata Apple Tv+: The Husbands. La serie è prodotta da A24, casa di produzione cinematografica e televisiva nota per titoli di grande successo come i film Moonlight, Everything Everywhere All At Once, Midsommar e le serie tv Euphoria e Beef. Tratta dall’omonimo romanzo, che si trova tradotto anche in italiano, la storia racconta la bizzarra vicenda di una donna e dei suoi infiniti mariti.

Di cosa parla la serie tv The Husbands

La trama di The Husbands ruota attorno a Lauren (interpretata da Temple), che una sera rientra tardi nel suo appartamento a Londra e trova ad accoglierla alla porta suo marito, Michael.

C’è solo un problema: non ha mai visto quell’uomo prima in vita sua. Mentre Lauren cerca di capire come possa essere sposata con qualcuno di cui non ha alcun ricordo, Michael va in soffitta per cambiare una lampadina e scompare improvvisamente. Al suo posto compare un nuovo marito.

Rendendosi conto che la sua soffitta sta generando una serie infinita di nuovi mariti, Lauren si trova costretta ad affrontare il mistero e, intanto, a rispondere a una domanda profonda: se cambiare vita è semplice quanto sostituire una lampadina, come si può essere certi di aver scelto la strada giusta?

Il libro da cui è tratta la serie The Husbands

La serie tv è tratta dal bestseller del New York Times dell’autrice pluripremiata Holly Gramazio.

Scrittrice e game designer, Gramazio attualmente residente a Walthamstow, Londra. Ha fondato e diretto per cinque anni il festival di giochi sperimentali “Now Play This” e ha scritto la sceneggiatura del videogioco Dicey Dungeons.

Il suo primo romanzo, The Husbands, è stato pubblicato nel 2024 ed è stato tradotto in italiano con il titolo I mariti. Si trova pubblicato in Italia nella collana Supercoralli di Einaudi dal 25 febbraio 2025.

Il cast di The Husbands

Juno Temple, vincitrice dei premi SAG e BAFTA, è al momento l’unica attrice che sappiamo con certezza farà parte del cast di The Husbands.

La serie, che sarà composta da otto episodi, è prodotta da Miriam Battye, vincitrice del WGA Award e sceneggiatrice nota per Succession, Dead Ringers e Beef. Producono anche Craig Gillespie, candidato agli Emmy e regista, oltre che autore di Tonya, Your Friends & Neighbors e Pam & Tommy; e Annie Marter, che ha già lavorato a The Guilty, Io sono nessuno e Le strade del male. Anche Gramazio, autrice del romanzo da cui è tratta la serie tv, figura come produttrice.

Quando esce The Husbands in streaming

La serie tv dramedy The Husbands sarà disponibile prossimamente su Apple Tv+. La data esatta non è stata annunciata. Le riprese dovrebbero iniziare nell’autunno 2025.

https://twitter.com/AppleTV/status/1907462810038059341