Ufficiale: Nokia 3210 è tornato dopo 25 anni

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: HMD Global

Dopo le indiscrezioni dei giorni passati, sul sito di HMD è arrivata la pagina ufficiale per acquistare il nuovo Nokia 3210, riedizione dello storico telefono della compagnia finlandese arrivato sul mercato 25 anni fa conquistando milioni di utenti in tutto il mondo.

Molte le affinità col passato, ma anche un occhio al futuro, con la possibilità di accedere alla rete 4G, pur restando essenzialmente un prodotto orientato al digital detox e sviluppato, come confermato più volte dal produttore, per permettere agli utenti di staccarsi dalla smania di messaggi e Mi piace, per riscoprire il gusto della telefonia di una volta e “riconnettersi con le cose importanti“.

Nokia 3210: scheda tecnica

Il Nokia 3210 ha uno schermo LCD IPS a colori che misura 2,4 pollici e ha una risoluzione di 320×240 pixel. Il processore, come anticipato dai rumor, è un Unisoc T107 con 64 MB di RAM e 128 MB di memoria di archiviazione che l’utente può espandere tramite microSD fino a un massimo di 32 GB. Un processore che non è certamente orientato alle performance ma che permette agli utenti di navigare in 4G.

Il sistema operativo è il Nokia S30+, quindi è sviluppato in casa da HMD Global e non ha nulla a che fare con Android. Non c’è dunque nessuna app preinstallata, a parte il mitico Snake, e non c’è nemmeno un app store per scaricane qualcuna successivamente.

Il telefono ha la connessione 4G (anche se non può essere usato per andare su Internet) e il Bluetooth 5.0, una porta USB-2.0 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Altra novità rispetto al passato è la presenza di una fotocamera posteriore da 2 MP.

La batteria ha una capacità 1450 mAh ed è rimovibile e, stando alle indicazioni del produttore, dovrebbe garantire un’autonomia di diversi giorni, esattamente come accadeva per il modello originale.

Ma il vero punto di forza di questo telefono, e quello su cui punta moltissimo anche la stessa HMD, è il ritorno del mitico Snake, un gioco che non ha bisogno di presentazioni e che, a suo tempo, ha intrattenuto milioni di utenti in tutto il mondo, nel tentativo di arrivare alla cifra record di 9.999 punti. Il gioco torna nella sua forma classica, fedele all’originale ma con un tocco più moderno e, chiaramente, una grafica a colori.

Nokia 3210: prezzo e disponibilità

Il Nokia 3210 può essere già acquistato sul sito ufficiale di HMD dove è disponibile in tre colorazioni differenti: Y2K Golf, Scuba Blue e Grunge Black. Il prezzo suggerito al pubblico è di 79,99 euro.