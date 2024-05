UltraCane: il nuovo bastone elettronico per non vedenti

Fonte foto: Envirotek Italia

L’innovazione nel campo degli ausili per non vedenti ha raggiunto nuove vette con l’introduzione del Bastone Elettronico UltraCane. Questo dispositivo all’avanguardia rappresenta una svolta nel supporto alla mobilità delle persone con disabilità visive, offrendo una combinazione unica di tecnologia avanzata e praticità d’uso.

Tecnologia radar ad ultrasuoni

Al cuore del Bastone Elettronico UltraCane per non vedenti risiede una tecnologia radar ad ultrasuoni, ispirata al sistema di ecolocazione utilizzato dai pipistrelli. Questo sistema permette al bastone di emettere un fascio di ultrasuoni che rileva gli oggetti e gli ostacoli nell’ambiente circostante. La maniglia del bastone presenta due bottoni di feedback gialli e due sensori ad ultrasuoni direzionati avanti e verso l’alto, consentendo una percezione accurata dell’ambiente circostante.

Doppio sistema radar ad ultrasuoni

In realtà, il sistema ad ultrasuoni è doppio. Questa tecnologia smart è utile per rilevare gli ostacoli sia a livello del terreno che sopra la cintura. Questo permette agli utenti di anticipare la presenza di ostacoli non solo lungo il percorso, ma anche ad altezze superiori, riducendo il rischio di collisioni e garantendo una maggiore sicurezza durante gli spostamenti.

Prestazioni e funzionalità

Le caratteristiche distintive del Bastone Elettronico UltraCane non si limitano alla sua capacità di rilevare gli ostacoli. Grazie alla sua struttura pieghevole e alla varietà di puntali disponibili, il bastone si adatta facilmente alle diverse esigenze degli utenti. Inoltre, il pratico marsupio in neoprene consente di riporre il bastone in modo sicuro quando non in uso, garantendone la protezione da agenti esterni come acqua e polvere.

Facilità d’Uso e vantaggi pratici

Una delle principali qualità è la praticità: con una breve pratica, gli utenti possono sentirsi sicuri nell’utilizzare il dispositivo e beneficiare delle sue prestazioni avanzate. Inoltre, la sua resistenza alla pioggia leggera e la possibilità di utilizzare batterie alcaline lo rendono un compagno affidabile per ogni situazione.

Un’evoluzione significativa

Il Bastone Elettronico UltraCane rappresenta un’evoluzione significativa nel campo degli ausili per non vedenti, offrendo una combinazione di tecnologia all’avanguardia e praticità d’uso. Grazie al suo doppio sistema radar ad ultrasuoni e alla sua versatilità, questo dispositivo si pone come un alleato prezioso per coloro che affrontano sfide legate alla mobilità. Con il Bastone Elettronico UltraCane, la libertà e l’autonomia diventano realtà per le persone con disabilità visive, consentendo loro di muoversi con sicurezza e fiducia nel mondo che li circonda.