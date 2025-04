Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dal 2026 il CID diventa elettronico e non ci sarà più bisogno di compilare i moduli cartacei per la constatazione amichevole. Cosa cambia per gli automobilisti

Buone notizie per tutti gli automobilisti: il CID diventa elettronico. La notizia arriva direttamente dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che ha approvato un nuovo regolamento che consente di compilare digitalmente la constatazione amichevole di incidente.

Una novità che ha lo scopo snellire le procedure e di ridurre gli errori durante la compilazione manuale; una semplificazione da non sottovalutare per gli utenti (soprattutto quelli più smart) che in questo modo potranno accedere alla pratica anche tramite smartphone.

Cosa cambia per gli automobilisti col CID digitale

L’arrivo del CID digitale porta molti vantaggi agli automobilisti, soprattutto quelli più giovani che sono già abituati a utilizzare lo smartphone per qualsiasi esigenza, dall’intrattenimento alla burocrazia.

Tra i principali benefici, ricordiamo anzitutto una maggiore semplicità nella compilazione che sarà più rapida e precisa anche grazie a una guida da inserire obbligatoriamente all’interno del sito o dell’applicazione. Con questo sistema si riduce anche il rischio di errori che, compilando il modulo a mano in un momento spesso concitato, potrebbero essere sono piuttosto frequenti.

Poi, il modulo invierà immediatamente i dati all’assicurazione, riducendo anche i tempi di attesa per la gestione della pratica. Infine, cosa non scontata, col nuovo sistema sarà possibile compilare il CID anche senza avere gli appositi moduli, basterà semplicemente avere a portata di mano il proprio telefono.

La normativa è già entrata in vigore e le compagnie assicurative hanno 12 mesi di tempo per adeguarsi e sviluppare le proprie piattaforme web e/o applicazioni mobile per semplificare e rendere alla portata di tutti la denuncia digitale dei sinistri. Importante ricordare che queste soluzioni dovranno essere anche integrate con SPID e/o Carta d’Identità Elettronica, così da garantire l’autenticità delle dichiarazioni e la completa protezione dei dati trasmessi.

Che succede al vecchio CID cartaceo

Il nuovo regolamento dell’IVASS segna un punto di svolta per l’intero comparto assicurativo dove, tuttavia, non devono mai venire meno tre caratteristiche fondamentali: la semplicità, la praticità e l’inclusione, che permetteranno a chiunque di compilare un CID elettronico senza troppe difficoltà a prescindere dal suo livello di alfabetizzazione digitale.

Per questo motivo la vecchia constatazione amichevole cartacea non verrà abbandonata, ma coesisterà al fianco di quella digitale, lasciando agli automobilisti libertà di scelta in base alle proprie esigenze. Si tratta, dunque, non di una transizione completa al digitale, ma più che altro di una “soluzione ibrida” all’insegna dell’accessibilità.

In tal senso le compagnie assicurative, oltre all’opzione digitale, saranno comunque tenute a garantire la disponibilità del modulo CID in formato fisico o, in alternativa, in versione PDF (scaricabile e stampabile), in modo che gli automobilisti possano accedere ai documenti anche in caso di connettività limitata sul luogo del sinistro o se si ha poca familiarità con smartphone e applicazioni.