Vactidy presenta Blitz V8Pro, scheda tecnica e prezzi

Vactidy, ha presentato ufficialmente il nuovo aspirapolvere Blitz V8Pro, un dispositivo caratterizzato da una buona maneggevolezza, un look moderno, una grande potenza di aspirazione e tanti accessori intercambiabili per pulire al meglio ogni angolo di casa.

Parliamo di un prodotto semplice, efficiente e versatile che può essere trasformato facilmente in un’aspirapolvere portatile in modo da essere utilizzato in qualsiasi situazione, garantendo sempre una pulizia ottimale.

Vactidy Blitz V8Pro: scheda tecnica

Vactidy V8Pro ha un motore da 160 W che garantisce una potenza di aspirazione di 25.000 Pa. Il serbatoio interno è da 500 ml (con un sistema di svuotamento tramite un solo pulsante), un’ottima capacità che riduce molto gli interventi da parte dell’utente.

Due modalità di utilizzo a disposizione: Max che permette di utilizzare la massima potenza di aspirazione e Eco che, invece, riduce la potenza del dispositivo a beneficio dell’autonomia. Per controllare la batteria residua e gestire le modalità d’uso si può utilizzare il piccolo display LED touch screen posto sul blocco motore.

Tra gli accessori disponibili ci sono il tubo retrattile e la spazzola per pavimenti con testina girevole fino a 180° e tecnologia EasyGrab, che consente di catturare al meglio peli di animali, polvere, sporcizia e residui di cibo in ogni angolo della casa e su qualsiasi tipo di pavimento, incluso il parquet e la moquette.

Nella parte bassa dell’aspirapolvere, proprio sulla spazzola trovano posto anche 4 luci a LED per vedere meglio lo sporco in giro per casa e non tralasciare nulla durante le operazioni di pulizia.

Oltre a questi sono molti altri gli accessori in dotazione che possono essere collegati all’aspirapolvere smontando direttamente il tubo retrattile con la spazzola per i pavimenti. Tra questi ci sono: la testina elettrica per i pavimenti, la spazzola per spolverare 2 in 1, la bocchetta per fessure lunghe, due filtri HEPA e il kit per il montaggio a parete.

Tra le altre particolarità di questo prodotto la tecnologia CycloneFlow a 4 stadi con: rete metallica, filtrazione multiciclone, filtro HEPA e spugna di uscita, con il produttore che assicura il filtraggio del 99,97% delle particelle di polvere (fino a 0,1 micron) a garanzia di un ambiente domestico più salutare.

Sul fronte dell’autonomia Vactidy garantisce circa 35 minuti di utilizzo (in modalità Eco) che scendono a 15 minuti (in modalità Max), mentre per una ricarica completa sono necessarie 2,5 ore, utilizzando l’alimentatore in dotazione.

Vactidy Blitz V8: prezzo e disponibilità

Il nuovissimo aspirapolvere Vactidy Blitz V8 Pro può essere già acquistato sul sito ufficiale e su Amazon al prezzo consigliato di 129,00 euro.

Inoltre, gli utenti potranno approfittare di un coupon di 30 euro (disponibile solo al lancio del prodotto) che aggiunge un ulteriore sconto sul prezzo finale che scende fino a 99 euro.

Vactidy Blitz V8 Pro – Aspirapolvere senza fili smontabile – Potenza di aspirazione 25.000 Pa