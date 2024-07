Dreame Z30 ufficiale, scheda tecnica e prezzo del nuovo aspirapolvere senza fili

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dreame Z30 è un’aspirapolvere senza fili pratico e potente, l’ideale per una pulizia profonda in qualsiasi situazione, inclusi gli ambienti con animali domestici

Dreame ha presentato il nuovo Dreame Z30 un’aspirapolvere senza fili potente, maneggevole e versatile, che può affiancare l’utente nelle operazioni di pulizia quotidiane.

Parliamo di un prodotto top di gamma con una potenza di aspirazione davvero altissima e tantissimi accessori inclusi nella confezione, che gli consentono di adattarsi facilmente a qualsiasi utilizzo, incluso quello in ambienti con animali domestici, mettendo a disposizione anche un utilissimo accessorio per la tolettatura e la raccolta dei peli.

Dreame Z30: scheda tecnica

Dreame Z30 è l’attuale top di gamma dell’azienda cinese, si tratta di un’aspirapolvere senza fili con motore staccabile che ha una potenza di aspirazione di 310 AW con sistema TurboMotor con 150.000 giri al minuto.

La vera particolarità di questo dispositivo sono i diversi sensori a infrarossi che, se viene selezionata la modalità di aspirazione automatica, sono in grado di identificare il tipo di sporco sul pavimento regolando in totale autonomia la potenza di aspirazione.

Le varie modalità di utilizzo possono essere gestite dal comodo display LCD a colori posizionato vicino all’impugnatura che mostra all’utente la modalità selezionata e l’autonomia residua.

In dotazione c’è una spazzola multi-superficie, ottima per le pulizie quotidiane e che si adatta facilmente a qualsiasi tipo utilizzo e una seconda spazzola a rullo morbida Clean-to-Edge, utile per raccogliere lo sporco anche negli angoli più complessi da raggiungere, come i battiscopa ad esempio.

Sempre parlando delle spazzole, un’altra caratteristica di questo device sono i LED azzurri (una tecnologia chiamata CelesTect) che illuminano il pavimento permettendo all’utente di vedere polvere e sporco, semplificando la pulizia.

Molto interessante anche l’accessorio per la rimozione dei peli degli animali domestici un sistema efficace per pettinare e rimuovere i peli (anche quelli caduti per terra) in modo facile e veloce.

Gli altri accessori in dotazione comprendono anche la spazzola per i tappeti e quella per le piccole superfici con setole morbide, che possono essere utilizzati staccando il blocco motore e trasformando il Dreame Z30 in un aspiratore portatile dalle dimensioni compatte. Non mancano, chiaramente, nemmeno un tubo flessibile e l’asta da usare come prolunga.

Presente anche un filtro HEPA H14, con il produttore che assicura il filtraggio del 99,9% delle particelle di polvere (fino a 0,1 micron) a garanzia di un ambiente domestico più salutare.

Sul fronte dell’autonomia optando per la modalità Eco il Dreame Z30 è in grado di funzionare per circa 90 minuti o per ambienti fino a 300 metri quadrati.

Infine parlando delle operazioni di manutenzione, il serbatoio contenente lo sporco raccolto può essere svuotato premendo solo un pulsante. Inoltre coppa per la polvere e filtro sono anche rimovibili, così da poter essere lavati facilmente.

Dreame Z30: prezzo e disponibilità

Il nuovo Dreame Z30 è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda cinese, su Amazon e presso i principali rivenditori sul territorio, al prezzo consigliato di 599 euro.

