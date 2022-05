Vantaggi di accettare pagamenti con il POS

Avere un dispositivo POS in un esercizio commerciale come un bar, un food truck o un piccolo negozio, per poter accettare pagamenti da parte dei clienti è una scelta necessaria per restare al passo coi tempi. Il vantaggio principale è che i pagamenti possono essere accettati tramite carte bancarie, sia di credito che di debito.

Il dispositivo denominato “POS" (Point Of Sale) presenta molti vantaggi di utilizzo, sia per il commerciante che per il cliente. Vediamone alcuni.

Le vendite tendono ad aumentare

I clienti spendono di più potendo scegliere il metodo di pagamento che preferiscono, soprattutto con la carta, poiché non si sentono limitati, come nel caso dei contanti, che permettono di poter spendere solo la cifra di cui si dispone nel portafogli in quel momento.

La clientela tende ad essere più soddisfatta

I clienti apprezzano che gli si fornisca la possibilità di pagare in qualsiasi modo desiderino, comprese le carte di credito e di debito. Molti di loro partecipano a programmi di accumulo punti, sconti o amano monitorare le proprie spese con estratti conto accessibili da app o dal sito della banca.

Si può stare tranquilli in termini di sicurezza

Gestendo meno volume di denaro, si è meno vulnerabili a rapine o furti. Qualsiasi negoziante può esserne esposto, purtroppo, ma l’uso di un terminale come il POS riduce queste possibilità o limita eventuali perdite.

È più facile tenere traccia dei soldi che entrano nella propria attività con dispositivi elettronici che con contanti, nel primo caso il terminale registra ogni movimento, nel secondo le sviste possono essere all’ordine del giorno.

Vengono incoraggiati gli acquisti impulsivi

A chiunque sarà successo di realizzare acquisti d’impulso ed essersene pentito subito dopo. Per molte persone, se hanno fondi disponibili sulla loro carta di debito o di credito, le probabilità di acquistare qualcosa d’impulso quando visitano un negozio o un bar aumentano.

Invece, se il potenziale cliente deve andare a ritirare i contanti da un bancomat, avrà il tempo di riflettere e magari pentirsi della decisione e non realizzare l’acquisto.

Si genera maggiore efficienza nell’attività

I clienti non hanno bisogno di contanti per pagare i prodotti, tanto meno risulta necessario dargli il resto. Al pagare con bancomat i clienti fanno risparmiare tempo e denaro, così da gestore o proprietario ci si può concentrare sulla gestione e sulla crescita dell’attività.

Amministrazione e contabilità vengono semplificate

Le transazioni e i report con le carte sono più facili da calcolare, tracciare e gestire rispetto a quelle realizzate in contanti. Se si utilizza un terminale come il POS, le vendite a fine giornata vengono calcolate automaticamente. Se qualcosa va storto, è molto più facile trovare informazioni sui pagamenti con carta nei report sulle transazioni.

Oltre a ciò si può avere più controllo per sapere quanto si è venduto, qual è il flusso di cassa e distinguerlo dai profitti dell’attività. In poche parole, i pagamenti con carta semplificano contabilità e amministrazione.

I clienti sentono maggiore fiducia verso il servizio

A molte persone piace sapere in anticipo se un’attività accetta pagamenti con carta di credito o debito. Si possono attaccare cartelli o adesivi per far sapere loro che vengono accettati questo genere di pagamenti.

Le persone avranno la possibilità di spendere di più senza dover ritirare contanti e gli si può garantire un servizio migliore permettendo che possano differire il pagamento, offrendo loro ricariche o consegnando loro una ricevuta o fattura elettronica per l’acquisto che hanno realizzato.

Consigli per la scelta e l’utilizzo di un POS

Al momento di scegliere meglio prediligere un dispositivo che sia wireless. In passato erano solitamente collegati alla linea telefonica dello stabilimento. Ora ci sono terminali che utilizzano un chip per telefoni cellulari e sono molto più comodi.

Conviene anche che il POS funzioni tramite un’app scaricata sul cellulare, ciò consente al responsabile dell’attività di avere il controllo sull’uso del dispositivo e fornice sicurezza e praticità.

Un’altra caratteristica importante è che il POS accetti pagamenti contactless. Ciò permette al cliente di pagare senza inserire la carta nel dispositivo, un passaggio che rende la procedura molto più comoda senza ridurre la sicurezza della transazione.