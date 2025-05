PayPal sarà utilizzabile per acquisti in negozio con lo smartphone, sfruttando il chip NFC: il nuovo servizio arriverà in estate

Fonte foto: ViDI Studio / Shutterstock

PayPal lancia la sfida a Google Pay e Apple Pay e punta a diventare lo strumento di riferimento per i pagamenti in negozio, proponendo un’esperienza d’uso simile a quella garantita da Google e Apple con i propri servizi di pagamento che utilizzano il chip NFC dello smartphone. Da quest’estate, infatti, gli utenti potranno sfruttare l’app di PayPal per effettuare pagamenti al POS, andando a pagare con il saldo dell’account oppure con la carta registrata.

Come funzionerà il nuovo servizio di PayPal

Le informazioni sono ancora limitate ma il meccanismo di funzionamento non sarà diverso da quello utilizzato da Google e Apple (oltre che da Samsung) per rendere lo smartphone uno strumento per pagamenti in negozio. Utilizzando il chip NFC del proprio dispositivo, infatti, sarà possibile effettuare acquisti al POS con il proprio account PayPal.

La transazione avverrà sul circuito Mastercard e, di conseguenza, il pagamento tramite PayPal sarà, sostanzialmente, accettato ovunque. Gli utenti, inoltre, potranno scegliere anche di rateizzare l’importo, optando per un pagamento in 3, 6, 12 oppure 24 mesi con una procedura rapida che non richiederà particolare burocrazia.

Il pagamento rateale potrebbe prevedere l’applicazione di un tasso di interesse (con l’eccezione del pagamento in 3 rate, già disponibile senza interessi per gli acquisti online con PayPal). Come sottolineato in precedenza, per il momento, le informazioni disponibili sul servizio di pagamento di PayPal sono ancora poche e bisognerà attendere le prossime settimane per avere le idee chiare.

PayPal dovrebbe aggiornare l’app per introdurre una nuova sezione dedicata ai pagamenti in negozio per rendere l’utilizzo del servizio più semplice, esattamente come avviene quando si usa Google Wallet o Apple Wallet. Probabilmente, potrebbe essere introdotto un sistema di autenticazione rapida per l’accesso al wallet di PayPal, seguendo un canale diverso dal normale accesso all’applicazione.

Ad aprire la strada al nuovo servizio di PayPal è stata la normativa UE che ha costretto Apple ad “aprire” il chip NFC degli iPhone, rendendolo utilizzabile anche a terze parti. In questo modo, PayPal ha la possibilità di sfruttare anche il chip di autenticazione degli iPhone e può proporre a tutti il suo sistema di pagamento.

Quando arrivano le novità

PayPal, che è già utilizzabile tramite l’app IO, ha confermato che il nuovo servizio per i pagamenti in negozio prenderà il via nel corso dell’estate. Inizialmente si partirà dalla Germania, mercato scelto per il lancio del servizio. Successivamente, però, il sistema di pagamento con smartphone arriverà anche in altri mercati. È solo questione di tempo, quindi, prima di poter utilizzare il proprio account PayPal per effettuare pagamenti da smartphone in negozio anche in Italia.