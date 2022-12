Vivo Y35 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo

Vivo ha ufficializzato la versione 5G del suo smartphone di fascia bassa Vivo Y35 4G, presentato a novembre di quest’anno. Si chiama, semplicemente, Vivo Y35 5G e la capacità di connettersi alle nuove reti non è l’unica differenza con il modello precedente. Sembra strano, infatti, ma per molte caratteristiche tecniche Vivo Y35 5G è inferiore a Vivo Y35 4G: schermo, fotocamere e ricarica, infatti, su Y35 4G sono superiori.

Vivo Y35 5G: caratteristiche tecniche

Il Vivo Y35 5G ha il SoC MediaTek Dimensity 700 abbinato a tre tagli di memoria: 4/128 GB, 6/128 GB e 8/128 GB. Il display è di tipo LCD HD+ e misura 6,51 pollici, la frequenza di aggiornamento è di 60 Hz. Il lettore di impronte digitali è posto lateralmente, come su mltissimi smartphone con schermo LCD.

Sul retro del telefono sono posti i due sensori fotografici, il principale da 13 MP e il macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 5 MP, inserita in un notch a goccia. Vivo Y35 5G è chiaramente in grado di captare le reti 5G, ma non ha l’NFC per i pagamenti contacless ai POS fisici. In compenso è presente la porta per il jack da 3,5 mm, utile per ascoltare la musica con le cuffie con il filo.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh, identica a quella di Y35 4G, ma la ricarica è da 15W e non più a 44W come nel modello precedente.

Vivo Y35 5G: disponibilità e prezzo

Il nuovo telefono low cost Vivo Y35 è in vendita in Cina e l’azienda non ha reso noto se sarà distribuito anche in altri paesi. Molto probabilmente resterà a disposizione solo per il mercato interno, dove è già disponibile a questi prezzi: