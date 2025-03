Vivo V50 e V50 Lite ufficiali, schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Vivo ha presentato ufficialmente la nuova Serie V50 composta da tre smartphone: il Vivo V50, il Vivo V50 Lite 5G e il Vivo V50 Lite 4G. Tre prodotti che vanno a occupare totalmente la fascia intermedia del mercato mostrandosi con un comparto tecnico molto simile, dove cambiano essenzialmente i processori e le fotocamere a bordo. Il Vivo V50 è già disponibile anche in Italia, i due modelli Lite, invece, arriveranno entro la fine del mese.

Vivo V50: scheda tecnica e prezzo

Vivo V50 (in foto) ha uno schermo AMOLED che misura 6,77 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.392×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e luminosità di picco a 4.500 nit.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a cui si affiancano 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, che l’utente può espandere con una scheda microSD. Presente anche la funzione Extended RAM che permette di ottenere fino a 12 GB di RAM virtuale attingendo alla memoria dello smartphone.

Due le fotocamere in dotazione, realizzate in collaborazione con ZEISS, con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 50 MP. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Molto interessanti le funzioni basate sull’intelligenza artificiale che entrano in gioco per migliorare le foto scattate. Tra questi c’è Studio Lighting 3D AI 2.0 e Aura Light AI 2.0, che migliorano l’illuminazione e i contrasti, Miglioramento foto AI, che migliora in automatico gli scatti e AI Image Studio, una suite per l’editing fotografico.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’USB-C 2.0 e i vari sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. La batteria è da 6.000 mAh con ricarica via cavo da 90 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente Funtouch OS 15. Presente, infine, la certificazione IP69 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Vivo V50 è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda produttrice in due colorazioni Satin Black e Mist Purple al prezzo consigliato di 599 euro.

Vivo V50 Lite: scheda tecnica e prezzo

Il Vivo V50 Lite è disponibile in due versioni una 5G e una 4G, entrambi i device hanno schede tecniche speculari e differiscono unicamente per il processore a bordo. Il device ha un display AMOLED da 6,77 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz.

Il processore per il modello 5G è un MediaTek Dimensity 6300, mentre sulla versione 4G c’è un Qualcomm Snapdragon 685, entrambi con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Torna anche stavolta la funzione Extended RAM.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La selfiecamera è da 32 MP.

Tra le connessioni a disposizione sul modello col chip MediaTek c’è ovviamente il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione. La versione con chip Qualcomm ha il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’NFC, l’USB-C 2.0 e le varie opzioni per il rilevamento della posizione.

La batteria è ancora da 6.500 mAh con ricarica rapida a 90 W. Il sistema operativo è di nuovo Android 15 con interfaccia utente Funtouch OS 15.

Infine questo device è certificato IP65 ed è dunque in grado di resistere alla polvere e ai getti d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Entrambe le versioni del Vivo V50 Lite saranno disponibili sul sito ufficiale dal prossimo 27 marzo