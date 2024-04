Wacom Movink, il display interattivo OLED per i creativi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Wakom

Wakom ha presentato ufficialmente il nuovo Movink 13, un display OLED touch da 13 pollici da portare comodamente in giro e sviluppato appositamente per i creativi.

Con un prodotto del genere, l’azienda produttrice punta a portare nelle mani degli utenti un device con una resa cromatica impeccabile, propria dei pannelli OLED. Oltre a questo, complice anche l’assenza del modulo per la retroilluminazione non necessario su questo tipo di display, Movink 13 è un dispositivo estremamente compatto che viene definito come il più leggero e il più sottile mai prodotto da Wacom

A questo si aggiunge anche un’edizione speciale della penna Wacom Pro Pen 3 progettata appositamente per questo display interattivo, con funzioni per il rilevamento dell’inclinazione e una latenza inferiore al millisecondo.

Wacom Movink 13: scheda tecnica

Wacom Movink 13 è un display OLED che misura 13,3 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel), un rapporto di forma 16:9 e un angolo di visione di 170° sia in orizzontale che in verticale.

Questo device è in grado di riprodurre il 100% dello spazio colore DCI-P3 e il al 95% di Adobe RGB, ha un rapporto di contrasto di 100.000:1 e una luminosità di picco di 350 nit. Oltretutto il display ha la certificazione Pantone Validated, che attesta una riproduzione del colore in modo più fedele possibile al mondo reale.

A protezione dello schermo, troviamo un robusto vetro Corning Gorilla Glass, utile per tenerlo al sicuro da graffi e urti accidentali. Inoltre il display Wacom è il più leggero (420 grammi) e sottile (appena 4 mm di spessore) sul mercato.

Per collegare il Wacom Movink 13 a un computer (indispensabile per poter utilizzare il device), si possono utilizzare le due porte USB-C DisplayPort in dotazione. Garantita, inoltre, anche la piena compatibilità con i sistemi operativi Windows, macOS, ChromeOS e Android.

Nella confezione c’è una versione esclusiva della Wacom Pro Pen 3, una smart pen con componenti intercambiabili e sviluppata appositamente per il Movink 13, che ha una risoluzione di 5.080 Dpi, una velocità di campionamento di 240 Hz e latenza inferiore a 1 ms. Inoltre la penna garantisce ben 8.192 livelli di pressione e il riconoscimento dell’inclinazione del dispositivo fino a 60 gradi.

In alternativa il display OLED è compatibile anche con le altre penne smart prodotte da Wacom.

Wacom Movink 13: prezzo e disponibilità

Il nuovissimo Wacom Movink 13 può già essere acquistato sullo store online italiano dell’azienda produttrice e presso i principali rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 849,90 euro. La Wacom Pro Pen 3 nell’esclusiva versione sviluppata per il Movink 13 è inclusa nella confezione.