Fonte foto: ZikG / Shutterstock

Walmart, colosso americano della grande distribuzione, ha annunciato l’acquisizione di Vizio, produttore di Smart TV con sede in California. L’operazione è particolarmente interessante in quanto segue un nuovo trend del mercato, quello delle Smart TV sottocosto. Molti produttori stanno iniziando a vendere televisori a prezzo ridotto, con margini minimi, nulli o addirittura in perdita.

Una startup ha persino creato un modello di business che prevede la possibilità per gli utenti di ricevere gratis una Smart TV. Alla base di questo sistema c’è la possibilità di monetizzare l’utilizzo del televisore nel corso del tempo, grazie alla raccolta dei dati e alla pubblicità mirata. Un meccanismo analogo è anche alla base dei servizi di streaming con pubblicità, come i piani entry level di Netflix, Disney+ e Prime Video.

I dettagli dell’operazione

L’acquisizione di Vizio da parte di Walmart è un’operazione da 2,3 miliardi di dollari. L’accordo era stato raggiunto nei mesi scorsi ed è stato finalizzato questa settimana, dopo il tradizionale iter normativo. Vizio diventa ora una società sussidiaria di Walmart e continuerà a operare, almeno per ora, in modo indipendente, con un focus sul mercato americano che già rappresentava il mercato di riferimento dell’azienda, prima dell’acquisizione.

Walmart intende sfruttare appieno il modello di business di Vizio per ottenere ricavi importanti dalla pubblicità (e dalla raccolta dei dati degli utenti) mostrata dalle Smart TV dell’azienda appena acquisita. Sarà necessario attendere i prossimi mesi per capire quali saranno le scelte di Walmart in merito allo sviluppo della gamma di prodotti e servizi di Vizio che potrà contare sulle risorse di una delle più grandi aziende americane per continuare il suo programma di crescita.

Chi è Vizio

Vizio è stata fondata nel 2002 dall’imprenditore americano taiwanese William Wang. Nel corso degli anni, l’azienda californiana ha sviluppato una gamma di prodotti e servizi sempre più ricca ed oggi propone Smart TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, grazie alla possibilità di monetizzare l’utilizzo dei suoi prodotti tramite la pubblicità.

I televisori di Vizio sono dotati del sistema operativo proprietario SmartCast che può sfruttare tutte le principali app dei servizi di streaming e varie funzioni smart come AirPlay e un assistente vocale. L’azienda mette a disposizione dei suoi utenti anche un servizio di streaming gratuito (ma con pubblicità). Secondo gli ultimi dati, SmartCast ha oltre 19 milioni di account attivi, con una crescita del 400% rispetto al 2018.

Alcuni anni fa, Vizio era stata quasi acquista da LeEco, azienda cinese che aveva tentato anche l’ingresso nel mercato europeo, senza successo. Oltre alle Smart TV, Vizio realizza anche soundbar e, fino al 2014, ha realizzato anche notebook e tablet, senza particolare successo.