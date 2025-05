Unieuro, Galaxy S24 a prezzo stracciato e sconti esagerati: ecco le offerte sottocosto

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Unieuro risponde ad Amazon e da alcuni giorni ha lanciato un evento che sta catturando l’attenzione grazie ai tanti prodotti disponibili al minimo storico e con sconti eccezionali. E non parliamo di dispositivi di poco valore, ma di smartphone come l’iPhone 16 e di elettrodomestici per la pulizia di casa top di gamma. Le promo sono molto interessanti e in molti casi superano anche il prezzo (scontato) presente sui vari siti di e-commerce. Inoltre, Unieuro permette anche di pagare in 3 rate a tasso zero utilizzando il servizio di PayPal o di Klarna, entrambi attivabili durante la fase di pagamento. La consegna è molto veloce e puoi anche scegliere di ritirare direttamente in negozio.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte sottocosto di Unieuro disponibili oggi e la lista la trovi qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto sul sito di e-commerce e completare l’acquisto. La lista dei prodotti è molto varia ed è suddivisa per categorie: trovi smartphone, smartwatch, televisori, elettrodomestici e computer. Non perdere tempo e scopri subito le tante offerte pensate per te.

Unieuro, le migliori offerte del 24 maggio

Smartphone

Galaxy S25+ – offerta shock per il nuovo smartphone top di gamma di Samsung. Con lo sconto del 36% disponibile su Unieuro risparmi 450 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di pagarlo in 3 rate a tasso zero . Schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, ottimo processore e tripla fotocamera posteriore.

disponibile su sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di . Schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, ottimo processore e tripla fotocamera posteriore. iPhone 16. Sconto IVA per l’ultimo modello di smartphone Apple. Per pochissimi giorni lo trovi con uno sconto di 200 euro e lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence e nuova fotocamera posteriore.

per l’ultimo modello di smartphone Apple. Per pochissimi giorni lo trovi con uno e lo puoi anche . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence e nuova fotocamera posteriore. Galaxy S24 FE. Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Galaxy S24 FE. Lo smartphone di Samsung è in offerta con uno sconto del 39% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Pagamento in 3 rate a tasso zero . Ottime prestazioni e fotocamera professionale.

Lo smartphone di Samsung è in offerta con uno sconto del 39% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. . Ottime prestazioni e fotocamera professionale. Galaxy A56. Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma ma non vuoi spendere cifre esagerate, il Galaxy A56 è quello che fa per te. Su Unieuro lo trovi con uno sconto del 28% e fai un super affare. Prezzo ottimo per un telefono da poco lanciato sul mercato.

è quello che fa per te. Su Unieuro lo trovi con uno e fai un super affare. Prezzo ottimo per un telefono da poco lanciato sul mercato. Honor 200 Lite. Prezzo mini per lo smartphone lowcost di Honor . Con lo sconto di 100 euro disponibile su Unieuro lo paghi veramente poco e fai un ottimo acquisto. Schermo grande, fotocamera posteriore da 108 megapixel e una batteria a lunghissima durata.

. Con lo disponibile su lo paghi veramente poco e fai un ottimo acquisto. Schermo grande, e una batteria a lunghissima durata. Galaxy A26. Altro smartphone con un prezzo alla portata di tutti. L’ultima versione del telefono lowcost di Samsung è disponibile con uno sconto del 31% e risparmi 100 euro su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, batteria da 5000mAh e funzioni intelligenti.

Smartwatch

Garmin fenix 7. Minimo storico e miglior prezzo web per l’orologio indistruttibile di Garmin. Da oggi è disponibile con uno sconto del 36% e risparmi 220 euro . Lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero . Design super resistente, tante modalità sportive e monitoraggio avanzato della salute. La batteria dura più di 15 giorni.

e . Lo puoi . Design super resistente, tante modalità sportive e monitoraggio avanzato della salute. La batteria dura più di 15 giorni. Apple Watch SE di seconda generazione. Sconto IVA per lo smartwatch economico di Apple. Su Unieuro è disponibile al prezzo più basso di sempre e lo puoi pagare a rate a tasso zero. La qualità dell’azienda di Cupertino a un prezzo alla portata di tutti.

per lo smartwatch economico di Apple. Su Unieuro è disponibile al prezzo più basso di sempre e lo puoi pagare a rate a tasso zero. La qualità dell’azienda di Cupertino a un prezzo alla portata di tutti. Garmin Forerunner 255. Occasione speciale per lo smartwatch dedicato agli sportivi e ai runner. Il Garmin Forerunner 255 è disponibile in offerta con uno sconto del 41% e risparmi ben 150 euro . Approfittane subito e acquisti un ottimo orologio per la corsa.

per lo smartwatch dedicato agli sportivi e ai runner. Il Garmin Forerunner 255 è disponibile in con uno e . Approfittane subito e acquisti un ottimo orologio per la corsa. Galaxy Watch7. Altro prezzo al minimo storico su Unieuro. L’ultima versione dello smartwatch di Samsung è disponibile con uno sconto del 37% e lo paghi meno di 200 euro. Tante modalità di allenamento e un monitoraggio avanzato del sonno e della salute, compresa l’analisi della composizione del proprio corpo.

Smart TV

Smart TV Samsung Crystal 55 pollici. Sconto del 38% per lo smart TV Samsung Crystal da 55 pollici . Televisore smart con un ottimo rapporto qualità-prezzo che assicura immagini in altissima risoluzione. Il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

per lo . Televisore smart con un ottimo rapporto qualità-prezzo che assicura immagini in altissima risoluzione. Il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Xiaomi TV A Pro 55″. Offerta shock per lo smart TV QLED di Xiaomi . Offerta esclusiva Unieuro con uno sconto di ben 200 euro su quello di listino. Sistema operativo Google TV con la possibilità di installare centinaia di app. Puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero.

. Offerta esclusiva Unieuro con uno su quello di listino. Sistema operativo Google TV con la possibilità di installare centinaia di app. Puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero. Smart TV Hisense Mini-LED 55 pollici. Minimo storico da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi questo smart TV Hisense è disponibile con uno sconto del 35% e risparmi 250 euro. Ottima qualità delle immagini e supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Computer&Tablet

Asus Vivobook 16. Offerta shock per questo computer portatile top di gamma. Su Unieuro è disponibile con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 500 euro. Scheda tecnica incredibile: processore Intel Core i9, 32 gigabyte di RAM, SSD da 1 terabyte e schermo da 16 pollici.

è disponibile con uno che ti fa Scheda tecnica incredibile: 32 gigabyte di RAM, SSD da 1 terabyte e schermo da 16 pollici. Lenovo IdeaPad Slim 3. Altra occasione da non farsi sfuggire. Grazie allo sconto del 31% , questo ottimo PC portatile per il lavoro e lo studio è in offerta a meno di 500 euro . Lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero . Processore Intel Core i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte.

, questo ottimo PC portatile per il lavoro e lo studio è in . Lo . Processore Intel Core i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. Galaxy Tab A9+. Metà prezzo per il tablet Samsung lowcost. Schermo da 11 pollici, ottimo processore, perfetto per vedere film e serie TV mentre si è seduti comodamente sul divano. Non farti scappare questa opportunità.

Elettrodomestici per la casa

Condizionatore Samsung Malibu. Un’occasione da non farsi scappare con l’estate che sta arrivando. Su Unieuro trovi questo condizionatore fisso Samsung con una potenza di 9000 Btu con uno sconto del 43% e risparmi quasi 300 euro. Adatto a una stanza di 25-30 metri quadrati.

con una con uno e risparmi quasi 300 euro. Adatto a una stanza di 25-30 metri quadrati. Lavasciuga Haier. Sconto del 31% e risparmio di 250 euro per questa lavasciuga Haier con cestello da 9 chilogrammi in fase di lavaggio e 5 chilogrammi in asciugatura. Installazione libera e la puoi pagare in 3 rate a tasso zero . Tra le migliori occasioni disponibili oggi su internet.

e per questa lavasciuga Haier con cestello da 9 chilogrammi in fase di lavaggio e 5 chilogrammi in asciugatura. Installazione libera e la puoi . Tra le migliori occasioni disponibili oggi su internet. Lavatrice LG. Offerta shock per questa lavatrice LG con cestello da 9 chilogrammi e funzioni di intelligenza artificiale. Da oggi è disponibile con uno sconto del 52% e risparmi 500 euro. Classe di efficienza energetica A. Tanti programmi per il lavaggio, anche rapidi.

e funzioni di intelligenza artificiale. Da oggi è disponibile con uno e risparmi 500 euro. Classe di efficienza energetica A. Tanti programmi per il lavaggio, anche rapidi. Dyson V15 Detect Absolute. In questo evento sottocosto Unieuro troviamo anche gli aspirapolveri Dyson. Come ad esempio il Dyson V15 Dectect Absolute disponibile con uno sconto di ben 200 euro e lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero. Tra i migliori aspirapolveri sul mercato.

disponibile con uno e lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero. Tra i migliori aspirapolveri sul mercato. Aspirapolvere Hoover HF9. Sconto esagerato del 60% per l’aspirapolvere Hoover. Su Unieuro risparmi quasi 300 euro e fai un ottimo affare. Grande potenza di aspirazione e si adatta a qualsiasi pavimento.

Elettrodomestici per la cucina

Friggitrice ad aria Moulinex. Prezzo in picchiata per la friggitrice ad aria Moulinex con cestello da 4,2 litri. Da oggi è disponibile con uno sconto del 43% e la paghi veramente poco. Perfetta per una famiglia di 2-4 persone e permette di cucinare tantissime pietanze differenti.

con cestello da 4,2 litri. Da oggi è disponibile con uno e la paghi veramente poco. Perfetta per una famiglia di 2-4 persone e permette di cucinare tantissime pietanze differenti. Lavazza Jolie Evo. Non può mancare una macchina per il caffè espresso. E abbiamo scelto questo modello Lavazza Jolie Evo in offerta con uno sconto del 41% e la paghi meno di 70 euro. Facile da utilizzare, perfetta per la tua abitazione.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui