Netflix ha confermato che non supporterà più la sua app per alcuni modelli oramai obsoleti di Fire TV: tra questi c'è anche la prima Fire TV Stick del 2014

Fonte foto: Amazon

Dal prossimo 3 giugno 2025, come annunciato questa settimana, Netflix ridurrà il supporto ai dispositivi Fire TV. L’applicazione del servizio di streaming, infatti, non sarà più utilizzabile sui modelli più vecchi della gamma Fire TV.

Netflix dice addio ad alcuni modelli Fire TV

La scelta di ridurre il supporto ai dispositivi Fire TV è ufficiale ed già stata comunicata da Netflix agli utenti che ancora utilizzano i dispositivi per cui non è più previsto il supporto ufficiale da parte della piattaforma di streaming.

In particolare, Netflix ha scelto di non supportare più tre dispositivi. Si tratta della Fire TV di prima generazione, modello lanciato nel 2014. Stessa sorte per la prima Fire TV Stick, anch’essa lanciata nel corso del 2016.

La fine del supporto arriva anche per la Fire TV Stick con Alexa Voice Remote, lanciata nel 2016 e prima versione della Fire TV Stick a introdurre il supporto ai comandi vocali per Alexa tramite il telecomando, una funzione diventata poi un riferimento per le generazioni successive.

Tutti questi modelli non sono più supportati da Amazon che non fornisce aggiornamenti per il sistema operativo già da diversi anni. Si tratta, infatti, di prodotti obsoleti, dal punto di vista software, e non più in grado di garantire un’esperienza d’uso completa.

Non sono state fornite motivazioni ufficiali per la scelta di interruzione del supporto per i modelli citati di Fire TV da parte di Netflix. Molto probabilmente, alla base di tale scelta c’è un’incompatibilità con i codec video di nuova generazione, necessari per ridurre il consumo di banda e garantire una migliore esperienza di visione.

C’è poi un’altra questione da considerare. Le unità ancora attive tra i tre dispositivi citati potrebbe essere molto limitato, trattandosi di modelli lanciati tra i 9 e gli 11 anni fa. Per Netflix è arrivato il tempo di concentrare i propri sforzi di sviluppo su dispositivi più recenti.

Netflix ha anche introdotto una serie di codici di errore (R4, R12 e R25-1) che serviranno a informare gli utenti in merito all’impossibilità di accedere ai contenuti dal proprio dispositivo. La visualizzazione di uno di questi codici dopo l’apertura dell’app significa che il proprio dispositivo è oramai obsoleto.

Le alternative per usare la Fire TV

Il modo migliore per sostituire un dispositivo Fire TV obsoleto è acquistarne uno nuovo, puntando su uno dei modelli della gamma Fire TV Stick, da inserire nella porta HDMI del proprio TV per accedere alla Fire TV e a tutte le app di intrattenimento.

Le Fire TV Stick sono in offerta su Amazon con possibilità di scegliere tra tre modelli:

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max