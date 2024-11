WhatsApp: l'ultima novità è una svolta che farà impazzire tutti

Un piccolo passo per la piattaforma, un grande balzo per le chat di tutto il mondo: l’ultima novità appena introdotta da WhatsApp, senza nemmeno un annuncio ufficiale, aumenta in modo esponenziale la comodità dell’app usata quotidianamente da 2 miliardi di persone. Stiamo parlando delle bozze dei messaggi, da pochissimo disponibili per tutti e su tutte le piattaforme.

Una novità, però, che è semplice solo all’apparenza perché ogni messaggio che scriviamo su WhatsApp è sempre criptato e, per di più, deve essere sincronizzato su tutti i dispositivi sui quali usiamo la piattaforma di chat. E ciò vale, naturalmente, anche per le bozze.

Bozze WhatsApp: come funzionano

Le nuove bozze dei messaggi su WhatsApp non hanno bisogno di molte spiegazioni: basta iniziare a scrivere un messaggio in una chat, sia essa uno a uno o di gruppo, e poi uscire dall’app o, semplicemente, cambiare chat.

A questo punto quel messaggio, ancora non inviato (e magari ancora non completato), viene tenuto in sospeso: resta nella casella di scrittura di quella chat e, nell’elenco delle chat, viene mostrata l’indicazione “Bozza:” più il testo del messaggio. Ma tutto resta in sospeso, fino a quando non entriamo nuovamente in quella chat per completare il messaggio e per inviarlo.

Oppure per cancellarlo, perché lo scopo di una bozza è proprio quello di rendere possibile un ripensamento, parziale o totale, da parte dell’utente.

Bozze WhatsApp anche sul web

La cosa estremamente interessante delle bozze di WhatsApp è che sono naturalmente multipiattaforma: se iniziamo a scrivere un messaggio su un dispositivo, infatti, la bozza è subito disponibile anche sugli altri device collegati allo stesso profilo.

Il meccanismo funziona anche con WhatsApp Web, cioè la versione di WhatsApp alla quale si accede tramite browser su computer. Questo rende ancor più comodo il sistema delle bozze, perché possiamo iniziare a scrivere un messaggio con un dispositivo e, magari, terminarlo con un altro dispositivo.

Così, ad esempio, possiamo scrivere comodamente un lungo testo da computer, con la tastiera fisica completa che è decisamente più comoda di quella dello smartphone, ma poi passare allo smartphone per completare il messaggio con una foto scattata dal telefono.

Oppure possiamo scrivere un messaggio da telefono e completarlo con un link copiato e incollato dal browser, chiudendo il messaggio e inviandolo da WhatsApp Web.

Bozze WhatsApp: quando arrivano

Le bozze di WhatsApp sono una novità che, evidentemente, viene abilitata “lato server” da Meta: non si spiegherebbe, altrimenti, come mai è già disponibile anche su WhatsApp Web. A conferma di questa ipotesi, poi, c’è il fatto che le bozze restano disponibili anche se riavviamo il dispositivo.

Ciò vuol dire, di conseguenza, che la nuova funzione è teoricamente disponibile per tutti e subito.

Se ancora non l’abbiamo a disposizione, quindi, non serve aggiornare l’app (a meno che non sia realmente molto datata, cosa del tutto improbabile visti gli aggiornamenti automatici) ma è semplicemente necessario attendere: nel giro di pochi giorni le bozze saranno disponibili anche per il nostro profilo WhatsApp e le potremo usare su tutti i dispositivi collegati a quel profilo.