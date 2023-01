Come rendere smart il WC

Withings, azienda francese abbastanza nota per gli smartwatch e che recentemente ha iniziato a produrre anche dispositivi smart per il wellness, ha presentato al CES 2023 la sua nuova soluzione dedicata alla salute. Si tratta di dispositivo che prende il nome di U-Scan e che va installato all’interno del water.

Questo dispositivo si compone di due parti: un lettore e una cartuccia intercambiabile che va inserita al suo interno. Lo scopo del dispositivo è semplice: analizzare costantemente le urine del/della utente in cerca di segnali importanti per la sua salute.

Come funziona U-Scan per il WC

In pratica ogni qualvolta ci si reca in bagno per espletare le proprie esigenze fisiologiche, l’urina che per forza di cosa viene a contatto con la cartuccia di U-Scan viene analizzata dal lettore, che poi trasmette all’app Whitings una serie di dati che riguardano alcuni parametri essenziali per la salute.

L’analisi varia in base al tipo di cartuccia che si inserisce nel lettore. Al momento Whiting ne ha presentate due: la Cycle Sync e la Nutri Balance. La prima diventa molto utile per le coppie che cercano di avere un figlio (o anche nel caso non lo vogliano) in quanto è in grado di analizzare i livelli dell’ormone leteunizzante (LH) che è in pratica quello che rivela il grado di testosterone nell’uomo e se c’è ovulazione nella donna.

La cartuccia Nutri Balance è più orientata verso il proprio stato di salute generale, e mette sotto la lente d’ingrandimento il regime alimentare dell’utente. Ma cosa più importante che offre questo sistema è che può accedere a biomarcatori specifici e leggere oltre 3.000 metaboliti.

Il sistema può quindi mettere in guardia gli utenti se rileva dei parametri che non sono nella norma, e suggerire anche rimendi banali ma fondamentali, come bere più acqua, o anche fornire consigli su una dieta salutare da seguire o suggerire programmi di allenamento e via dicendo. Ovviamente tutti questi consigli non sostituiscono un consulto medico, che si dovrebbe comunque fare nel caso si trovino dei valore sballati.

Ma si pensa che in media una persona normale urina circa 7 volte al giorno (magari però non nello stesso water ogni volta) è chiaro il lettore di Withings può raccogliere rapidamente informazioni molto utili sullo stato di salute di una persona durante ogni passaggio in bagno. Sono infatti 100 i test che la cartuccia esegue ogni qualvolta si urina.

La pulizia del dispositivo, inoltre non è un problema, perché il lettore viene lavato automaticamente ogni volta che si tira lo sciacquone, mentre la cartuccia va cambiata ogni tre mesi circa.

Withings afferma che in futuro arriveranno altre cartucce per rilevamenti sempre più specifici e specifici. E la bontà di questo sistema verrà probabilmente presto confermata dalla sperimentazione in atto nell’ospedale Georges Pompidou di Parigi che utilizza U-Scan per i pazienti affetti da calcoli renali.

Withings U-Scan, disponibilità è prezzi

Il sistema Withings U-Scan sarà disponibile in Europa nel secondo trimestre 2023. Il prezzo però è un poco alto: ci vogliono 449,95 euro per avere il lettore con in bundle le cartucce Cycle Sync e la Nutri Balance.

Non c’è un prezzo singolo di ogni cartuccia, ma l’azienda sta valutando la possibilità di creare un piano di abbonamento per fornire periodicamente all’utente le cartucce di cui ha bisogno.