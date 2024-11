Gemini per Google Workspace supporta l’italiano

Gemini ora supporta anche l'italiano in Google Workspace ed è utilizzabile in Gmail, Documenti e Drive tramite il riquadro laterale

Fonte foto: Shutterstock

Google continua a integrare Gemini all’interno dei suoi servizi dopo aver lanciato l’app per iPhone. Da questa settimana, l’intelligenza artificiale di Big G arriva in Google Workspace, la suite di Google per la produttività, in lingua italiana (e in altre sei lingue).

Grazie a questa novità, gli utenti Google Workspace potranno utilizzare Gemini in italiano in Gmail, Documenti, Fogli e Drive (e nel corso dei prossimi mesi anche in Presentazioni), tramite l’apposito riquadro laterale.

L’AI è già disponibile anche tramite la web chat, all’indirizzo gemini.google.com, a cui è possibile rivolgersi per fare ricerche e ottenere informazioni di vario tipo, anche utilizzando l’italiano.

Anche su Google Meet è possibile utilizzare Gemini, sfruttando, ad esempio, la possibilità di generare sottotitoli tradotti in una delle 69 lingue supportate (tra cui c’è l’italiano). La traduzione arriverà anche in Google Chat.

Gemini per Google Workspace: le nuove lingue

Con l’aggiornamento di questa settimana, Gemini per Google Workspace ha registrato il supporto a nuove lingue:

italiano

tedesco

giapponese

coreano

portoghese

spagnolo

francese

In totale, oltre 1 miliardo di utenti potrà ora sfruttare Gemini all’interno della suite di Google utilizzando la propria lingua madre. In precedenza, era possibile interagire con l’AI in inglese.

Gemini per Google Workspace: cosa sa fare

L’intelligenza artificiale è sempre più integrata nell’ecosistema di servizi di Google. Con l’arrivo del supporto all’italiano, è ora possibile sfruttare Gemini, tramite il riquadro laterale, in Google Workspace, in modo ancora più efficace.

In Documenti, ad esempio, sarà possibile utilizzare Gemini per creare testi partendo, adattando il contenuto alle necessità del momento. È possibile, ad esempio, affidarsi all’AI per realizzare testi per i social oppure per rielaborare un periodo, dando un tono diverso e più incisivo al contenuto.

Anche l’integrazione in Drive dell’AI può garantire notevoli vantaggi agli utenti. Gemini, infatti, può analizzare i documenti presenti nel proprio spazio cloud, andando a estrapolare le informazioni di cui si ha bisogno.

Ad esempio, è possibile sottoporre all’AI una serie di documenti di testo e presentazioni (relative a un prodotto, a un’azienda o a un cliente) e ottenere un riassunto preciso e dettagliato di tutte le informazioni chiave, con la possibilità, in caso di necessità, di accedere al documento in cui sono riportate le informazioni che servono. I nuovi utenti possono sfruttare una prova gratuita di 60 giorni per scoprire le potenzialità di Gemini in Google Workspace.