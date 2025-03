Google Vids, col nuovo aggiornamento cambia tutto

Fonte foto: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com

Google continua a puntare sull’intelligenza artificiale e sullo sviluppo di nuovi tool in grado di offrire agli utenti la possibilità di utilizzare l’AI per creare contenuti digitali. All’interno del suo ecosistema di servizi c’è anche Google Vids che consente di creare e modificare video tramite descrizioni testuali, documenti, immagini e altro ancora.

Il servizio si aggiorna ora con una nuova serie di funzioni che puntano a renderlo ancora più efficace. Per gli utenti c’è, infatti, la possibilità di generare dei voiceover AI, andando, quindi, ad aggiungere una traccia audio senza doverla registrare o senza crearla con altri tool a base di intelligenza artificiale.

Le novità di Google Vids

Con la nuova funzione introdotta in Google Vids è ora possibile utilizzare l’intelligenza artificiale per creare una traccia audio da abbinare al proprio video, utilizzando lo script generato sempre dall’AI (la generazione dello script già era disponibile in Google Vids). Si tratta di un ulteriore step nel programma di crescita del software di Google che riesce a trovare un nuovo modo per mettere l’intelligenza artificiale al servizio degli utenti.

Naturalmente, ci sono vari strumenti per personalizzare il risultato finale, andando a intervenire direttamente sullo script (modificando una o più frasi, ad esempio) oppure sulla voce (cambiando intonazione, timbro etc.). In questo modo è possibile modificare il prodotto finale creato con Vids fino a quando il risultato non sarà davvero soddisfacente. Tutte le funzioni sono accessibili tramite l’opzione Help me Create.

Come usare le nuove funzioni

La possibilità di aggiungere l’audio generato con l’AI all’interno dei contenuti realizzati con Google Vids è in fase di distribuzione. Potrebbero servire un paio di settimane prima che il rollout del nuovo aggiornamento si completi. Molti utenti hanno già la possibilità di utilizzare questa nuova funzionalità del software.

Bisogna ricordare, in ogni caso, che Google Vids è parte di Google Workspace ed è disponibile solo con alcuni piani. Per iniziare a utilizzare il tool basta visitare il sito di Google Workspace e scegliere il piano desiderato (si parte da 6,80 euro al mese con abbonamento annuale).

Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di attivare una prova gratuita di 14 giorni che consente di testare tutti gli strumenti AI messi a disposizione da Google. La suite di Google continua a crescere, mettendo a disposizione la possibilità di utilizzare Gemini oltre che Notebook LM Plus e le funzioni AI integrate all’interno delle varie app di produttività e uno spazio cloud aggiuntivo per il proprio account Google.