Google Vids è finalmente disponibile: cosa può fare

Google Vids è il tool di Big G integrato nella sui suite per la produttività, nato per aiutare gli utenti nella creazione di video con l’intelligenza artificiale

Fonte foto: Mojahid Mottakin/Shutterstock

Gradi novità in casa Google con alcuni abbonati a Workspace che ora possono provare in anteprima Google Vids, un servizio presentato lo scorso aprile che permette agli utenti di creare presentazioni video utilizzando l’intelligenza artificiale.

Un tool potente ed estremamente semplice da utilizzare che è pienamente integrato all’interno della suite per la produttività del colosso della tecnologia e consentirà agli utenti di sfruttare al massimo le potenzialità di Gemini.

Come funziona Google Vids

Esattamente come accade per tutti gli altri strumenti basati sull’intelligenza artificiale generativa, anche Google Vids funziona con il classico prompt testuale, in cui l’utente spiega più o meno approfonditamente ciò di cui ha bisogno, lasciando che Gemini faccia il resto.

Due le modalità di utilizzo: si può partire da zero, chiedendo all’AI di realizzare ciò di cui si ha bisogno, aggiungendo, se necessario, diversi livelli di dettaglio (come il tipo di musica da inserire, ad esempio); oppure si possono utilizzare i vari template messi a disposizione da Big G, che rappresentano degli schemi pre-confezionati, che si possono modificare a proprio piacimento, aggiungendo file personali e, naturalmente, modificando qualsiasi caratteristica del video.

Da non sottovalutare nemmeno la modalità Aiutami a creare, con Gemini che affianca passo passo l’utente nella creazione del video offrendo diversi suggerimenti in base a ciò che si vuole realizzare.

Non mancano nemmeno diversi servizi che potremmo definire “collaterali”, che rendono ancora più semplice la creazione dei propri progetti, tra questi una sorta di studio di registrazione virtuale che permette di accedere a diversi strumenti per registrare audio e video e altre opzioni per l’editing molto utili per realizzare il proprio progetto.

Infine, è importate ricordare che, come accade per tutti i prodotti Workspace, anche questo tool è pienamente integrato con tutti i vari software della suite per la produttività (Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni ecc), con la possibilità di essere richiamato e collaborare con essi in qualsiasi momento.

Quando arriva Google Vids e chi può utilizzarlo

L’annuncio ufficiale dell’arrivo di Google Vids è stato fatto ad aprile e da allora questo tool è stato messo a disposizione in anteprima per un ristretto numero di utenti che in questi mesi hanno potuto testarne le funzionalità.

Come buona parte dei tool AI, però, è ancora in fase di sviluppo e per ora offre un set di funzioni ridotto, limitato al solo montaggio video di materiali già esistenti. Tutta la parte riguardo la creazione di video con l’intelligenza artificiale, quindi, non è ancora disponibile, anche se Google sta lavorando su diversi modelli (non ancora rilasciati al pubblico) che si occuperanno proprio di questo.

Come già anticipato, Google Vids è integrato all’interno della suite Workspace e, al momento, è destinato solo agli abbonati con i piani Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Essentials, Enterprise Essentials ed Enterprise Essentials Plus negli Stati Uniti.

Non ci sono ancora conferme ufficiali sull’arrivo della funzione in Europa, così come non ci sono ancora indicazioni sull’eventuale decisione di Google di renderla accessibile a tutti, inclusi gli utenti con account gratuito.