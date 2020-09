Xbox Series S: ecco il prezzo della next-gen low cost

Microsoft ha finalmente rivelato il prezzo ufficiale e della Xbox Series S, la console Next-Gen low cost che andrà a sostituire in gamma l’attuale Xbox One S e ad affiancarsi alla più potente e costosa Xbox Series X.

Tramite il suo account Twitter e altri canali social la casa di Redmond ha infatti annunciato non solo il prezzo, ma anche il fatto che si tratta della Xbox più piccola di sempre. Già nelle scorse ore erano circolati rumor sempre più insistenti sull’imminente annuncio e sul prezzo della Xbox Series S che, alla fine, si sono rivelati corretti. Il tweet di Microsoft, nel frattempo, sta facendo il giro del mondo tra retweet e reazioni varie, segno che l’interesse del pubblico su questa console economica di nuova generazione è altissimo.

Xbox Series S, il prezzo ufficiale

Il prezzo ufficiale fissato da Microsoft per la Xbox Series S è pari a 299 dollari, proprio qunato avevano ipotizzato i leaker. Se l’acquisto verrà fatto tramite il programma Xbox All Access, invece, il prezzo sarà di 25 dollari al mese. Nessun dettaglio in più è stato rivelato da Microsoft, che annuncia però che a breve verranno fornite maggiori informazioni.

Il prezzo in Europa sarà di 299 euro, senza alcuna conversione tra le due valute. Lo hanno confermato, con altri tweet, anche Ina Gelbert, a capo di Xbox France, e l’account ufficiale di Xbox Italia. Sulla data di uscita abbiamo solo leak, che però ora sembrano molto più credibili: il 10 novembre 2020.

Xbox Series S, le caratteristiche

Le specifiche tecniche della Xbox Series S non sono state rivelate, ma si sa che avrà una potenza simile a quella dell’attuale Xbox One S con l’aggiunta della compatibilità con i titoli di nuova generazione. In pratica sarà la Xbox per giocare ai titoli nuovi, ma a bassa risoluzione.

Dalle immagini la Xbox Series S sembra effettivamente molto piccola (sembra un libro) e non si vede alcun lettore ottico. Il colore è bianco puro, con una grossa griglia di aerazione nera.