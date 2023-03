Xiaomi 13 Ultra arriverà anche in Europa

Xiaomi potrebbe proporre anche in Europa (e quindi in Italia) il suo prossimo top di gamma, che le prime indiscrezioni prevedevano in vendita solo in Cina. Stiamo parlando dello Xiaomi 13 Ultra, che secondo il leaker Ice Universe verrà presentato molto presto e, oltre al Paese di origine del produttore, verrà venduto anche a livello globale. Quando? Questo non è molto chiaro, perché a parte l’annuncio delle vendite in tutto il mondo il leaker non si esprime a riguardo. A dare una presunta data di lancio ci pensa un altro leaker, il famoso SnoopyTech, che sempre su Twitter ci dice che Xiaomi 13 Ultra verrà lanciato a livello mondiale a maggio 2023.

Xiaomi 13 Ultra, cosa sappiamo

La versione "Ultra" dei top di gamma di Xiaomi non è una novità: già la gamma Xiaomi 11 aveva vist ouno Xiaomi 11 Ultra, lanciato dopo le prime versioni, mentre la famiglia Xiaomi 12 comprende anche Xiaomi 12S Ultra (in foto, mai arrivato in Italia).

Ora sembra proprio che Xiaomi voglia riproporre un modello Xiaomi 13 Ultra e questa scelta sembra confermata da alcune indiscrezioni a riguardo del nuovo smartphone trapelate di recente. Queste si sono concentrate principalmente sul comparto fotografico, che da sempre fa la vera differenza tra i modelli Ultra e i Pro.

Il leaker Digitale Chat Station rivela che lo smartphone avrà una configurazione a quattro fotocamere. Se il sensore principale da 1 pollice (il Sony IMX989) sarà lo stesso di Xiaomi 13 Pro (e prima ancora di Xiaomi 12S Ultra) la novità in arrivo per lo Xiaomi 13 Ultra sarà lo stabilizzatore gimbal. Il resto della configurazione del comparto fotografico è ancora tutta da decifrare.

Di sicuro tutti e quattro i sensori avranno l’autofocus PDAF e ci sarà anche un sensore dToF (Direct Time-of-Flight). Probabile che il nuovo Xiaomi 13 Ultra abbia un’isola dedicata ai sensori nella parte posteriore molto simile a quella già vista nello Xiaomi 12S Ultra.

Xiaomi 13 Ultra, il SoC non cambia (forse)

Per il resto la dotazione hardware sarà molto simili al modello Pro, e quindi anche il nuovo modello Ultra dovrebbe disporre del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Alcuni leak parlano addirittura della possibilità che il modello Ultra possa arrivare con il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2, che l’azienda americana dovrebbe rilasciare entro la fine dell’anno.

Ma i tempi di lancio dello smartphone Xiaomi 13 Ultra (maggio 2023) e quelli del SoC (fine anno) non coincidono e quindi questa indiscrezione non sembra avere fondamento.