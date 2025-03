Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra arrivano in Italia: prezzi e caratteristiche

Il top di gamma 2025 di Xiaomi è arrivato anche in Italia, in due versioni: Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra, entrambe dedicate agli utenti Android che amano fotografare con lo smartphone

Fonte foto: Xiaomi

Dopo aver lanciato a ottobre 2024 in Cina la serie 15, formata da Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, adesso Xiaomi la porta in Europa e in Italia ma con una differenza rispetto al mercato cinese: da noi arriva solo Xiaomi 15, oltre al nuovissimo Xiaomi 15 Ultra. Entrambi i modelli sono stati ufficializzati al Mobile World Congress di Barcellona, mentre non c’è notizia al momento di un’eventuale commercializzazione di Xiaomi 15 Pro nel nostro Paese.

Xiaomi 15: caratteristiche e prezzo

A parte una capacità della batteria leggermente inferiore, lo Xiaomi 15 che arriva in Italia è identico a quello già in commercio in Cina. Si tratta di un telefono basato sul chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X e 256 o 512 GB di storage UFS 4.0. La potenza bruta, quindi, a questo telefono non manca di certo.

Il display è un AMOLED di tipo LTPO, quindi con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, da 6,36 pollici di diagonale, con risoluzione 2.670×1.200 pixel, luminosità di picco di 3.200 nit. Lo schermo è certificato HDR10+ e Dolby Vision, è protetto da un vetro Xiaomi Shield Glass e integra un sensore di impronte ultrasonico.

Il comparto fotografico posteriore, realizzato come al solito in collaborazione con Leica, è formato da tre sensori tutti da 50 MP: una fotocamera principale con stabilizzatore ottico, uno zoom 3x con OIS e una grandangolare abbastanza spinta (115 gradi, equivalente ad un 14 mm). La fotocamera frontale è da 32 MP e non ha l’autofocus.

Tra le connessioni spicca la presenza del Bluetooth 6.0 (è il primo telefono ad averla), mentre tutte le altre sono abbastanza standard su un top di gamma: WiFi 7, tutti i sistemi di geolocalizzazione, USB-C 3.2 Gen 2 con uscita video, NFC ed emettitore a infrarossi (tipico degli Xiaomi).

Ottima la batteria, al carburo di silicio, da 5.240 mAh con ricarica cablata a 90 watt, wireless a 50 watt e wireless inversa a 10 watt.

Lo smartphone ha un frame in alluminio, ottime finiture ed è certificato IP68 perché resiste all’acqua, fino a 1,5 metri di profondità per non più di 30 minuti.

Xiaomi 15 arriva in Italia al prezzo di 1.099,90 euro per la versione 12/512 GB e 999,90 euro per la versione 12/256 GB. La promo lancio, che dura fino al 31 marzo, prevede un bundle con il nuovo smartwatch Xiaomi Watch S4, una valutazione dell’usato di 100 euro e uno sconto immediato di 150 euro.

Se si acquista Xiaomi 15 su Amazon, invece, per la versione 12/512 c’è il bundle con Xiaomi atch S4, un trade in di 100 euro e altri 100 di sconto tramite coupon.

Xiaomi 15 – Versione 12/512 GB

Xiaomi 15 Ultra: caratteristiche e prezzo

Xiaomi 15 Ultra è uno smartphone inedito, attesissimo, che debutta contemporaneamente in Cina e nel resto del mondo. Si basa sempre sul Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ma la memoria RAM sale a 16 GB e lo storage passa a 512 GB i 1 TB, tra l’altro in tecnologia UFS 4.1 (in teoria molto più veloce).

Lo schermo è sempre AMODEL LTPO (a 1 a 120 Hz), ma la diagonale sale a 6,73 pollici e la risoluzione sale a 3.200×1.440 pixel. La luminosità massima resta a 3.200 nit e c’è ancora la compatibilità con Dolby Vision e HDR10+. La protezione è Xiaomi Shield Glass 2.0, mentre il sensore biometrico è lo stesso, ultrasonico.

Alle tre fotocamere posteriori di Xiaomi 15, lo Xiaomi 15 Ultra aggiunge un quarto sensore da 200 MP: si tratta di uno zoom periscopico da 4,3x, stabilizzato con OIS e con autofocus multiplo. Identica la fotocamera frontale.

Identiche anche le connessioni, sia cablate che wireless, mentre cambiano batteria e ricarica. Su Xiaomi 15 Ultra, infatti, c’è un accumulatore al SiC da 5.410 mAh con ricarica cablata a 90 watt, wireless a 80 watt e wireless inversa a 10 watt.

Il prezzo di Xiaomi 15 Ultra è di 1.699,90 euro per la versione con 1 TB di storage e 1.499 euro per la versione con 512 GB. Anche per questo modello ci sono le promo lancio fino al 31 marzo: sul sito Xiaomi c’è un bundle con Xiaomi Watch S4 e con il Photography Kit Legend Edition (che in pratica trasforma il telefono in una fotocamera compatta professionale), più un trade in da 150 euro, mentre su Amazon c’è la versione da 512 GB in bundle con lo smartwatch e il kit fotografico con trade in a 150 euro e coupon da 100 euro.

Xiaomi 15 Ultra – Versione 16/512 GB