Xiaomi Mix Fold 4 e Redmi K70 Ultra ufficiali in Cina

Dopo tanta attesa i nuovi Xiaomi Mix Fold 4 (in foto) e Redmi K70 Ultra sono stati presentati ufficialmente in Cina. Il primo è un foldable, erede diretto del precedente Xiaomi Mix Fold 3 che contiene al suo interno buona parte della migliore tecnologia per smartphone sul mercato, incluso un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e comparto fotografico di fascia altissima da vero cameraphone.

Il secondo è un modello più classico, comunque orientato verso la fascia alta e che, come già anticipato da Xiaomi, arriverà sicuramente anche in Europa con il nome di Xiaomi 14T Pro, anche non sono ancora disponibili maggiori informazioni al riguardo.

Xiaomi Mix Fold 4: scheda tecnica e prezzo

Xiaomi Mix Fold4 ha un display interno è un AMOLED che misura 7,98 pollici, ha una risoluzione 2.160×1.916 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit. Il display esterno, invece, è un AMOLED da 6,56 pollici, con risoluzione 2.520×1.080 pixel, refresh rate variabile a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna.

Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Leica e comprende un sensore principale da 50 con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 50 MP con OIS e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x da 10 MP. La fotocamera frontale esterna è da 20 MP mentre quella frontale interna è da 32 MP.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. In esclusiva per il mercato cinese è disponibile la connettività satellitare.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica cablata a 67 W e ricarica wireless a 50 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS. Infine il device è certificato IPX8 ed è, quindi, resistente all’acqua anche in caso di immersioni.

Xiaomi Mix Fold 4 è al momento disponibile solo in Cina al prezzo suggerito è di

Xiaomi Mix Fold 4 – 12/256 GB: 8.999 yuan (1.137,01 euro)

Xiaomi Mix Fold 4 – 16/512 GB: 9.999 yuan (1.263,36 euro)

Xiaomi Mix Fold 4 – 16 GB/1 TB: 10.999 yuan (1.389,71 euro)

Redmi K70 Ultra: presunta scheda tecnica

Rredmi K70 Ultra ha uno schermo OLED da 6,67 pollici, con risoluzione 2.712×1.220 pixel, refresh rate variabile fino a 144 Hz e 5.000 nit di luminosità di picco.

Il processore è un MediaTek Dimensity 9300+ con 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, non espandibile. Presente anche un chip grafico D1 utile per regolare le impostazioni del display e ottimizzare le prestazioni del device durante il gaming.

Tre le fotocamere a bordo: un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 20 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 5.500 mAh con ricarica cablata da 120 W, presenti anche due chip dedicati utili per ottimizzare consumi e ricarica. Il sistema operativo è Android 14 con HyperOS.

Infine, il device è certificato IP68 ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Anche il Redmi K70 Ultra al momento è disponibile solo in Cina al prezzo suggerito è di

Redmi K70 – 12/256 GB: 2.599 yuan (328,38 euro)

Redmi K70 – 12/512 GB: 2.899 yuan (366,28 euro)

Redmi K70 – 16/512 GB: 3.199 yuan (404,19 euro)

Redmi K70 – 16 GB/1 TB: 3.599 yuan (454,73 euro)

E’ opinione diffusa tra i leaker che Redmi K70 Ultra possa arrivare in Europa con il nome di Xiaomi 14T Pro.