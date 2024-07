Si parla già di Xiaomi 15 Ultra e sarà mostruoso

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tra le indiscrezioni più interessanti sul web ci sono sicuramente quelle che riguardano i nuovi Xiaomi 15 che dovrebbero arrivare sul mercato a inizio 2025 ma che stanno già attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, che sanno bene quanto siano validi i top di gamma di Xiaomi.

Poche ore fa il leaker Smart Pikachu ha condiviso su Weibo alcuni rumor che riguardano Xiaomi 15 Ultra, cioè il modello più raffinato della gamma Xiaomi 15, dotato di un comparto fotografico di altissimo livello.

Dettagli che, se si rivelassero fondati, confermerebbero le grandi potenzialità di questo smartphone.

Xiaomi 15 Ultra, cosa sappiamo

Stando alle dichiarazioni di Smart Pikachu, questo telefono avrà un display OLED con risoluzione 2K. Si tratta di un pannello realizzato con tecnologia Two-stack tandem che consente di sovrapporre due strati OLED collegati in serie con al centro uno strato di generazione di carica (CGL) ad alto indice di rifrazione.

Questo sistema garantisce una buona sottigliezza del pannello, una grande leggerezza, elevati livelli di luminosità con un ridotto consumo energetico e una maggiore durata del componente rispetto ai classici pannelli OLED. Una tecnologia utilizzata anche da Apple per i suoi iPad con schermo OLED.

Sempre secondo le indiscrezioni tutti i device della serie 15 avranno un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, non ancora presentato dal colosso tech americano e che arriverà sul mercato proprio il prossimo anno a ridosso dei futuri device di Xiaomi.

Sconosciute le informazioni su RAM e archiviazione interna, ma trattandosi di un top di gamma è lecito supporre non meno di 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, anche se Smart Pikachu suggerisce anche un taglio da ben 24 GB di RAM.

Ignoto anche il comparto fotografico ma, visto quando accaduto coi precedenti modelli, si può ipotizzare che il colosso cinese rinnovi la sua partnership con Leica optando per fotocamere di altissimo livello.

Dato che il nuovo chip di Qualcomm non è ancora stato ufficializzato non ci sono conferme nemmeno sulle opzioni di connettività ma non dovrebbero mancare il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’USB-C, il sensore a infrarossi e le varie tecnologie per la geolocalizzazione.

Oltretutto, trattandosi di una tecnologia in fortissima espansione (almeno in Cina) dovremmo avere anche la connettività satellitare.

Stando alle indiscrezioni, la batteria dovrebbe superare i 6.000 mAh. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 15 con interfaccia utente HyperOS.

Infine, l’ultima indiscrezione condivisa da Smart Pikachu riguarda le dimensioni di Xiaomi 15 Ultra: il leaker suggerisce che il device non sarà leggero o sottile, un’eventualità che viste anche le dimensioni generose dell’attuale Xiaomi 14 Ultra (in foto) non è da escludere.

Quando arriva Xiaomi 15

Naturalmente è importante ricordare che queste informazioni non sono ancora confermate e le varie specifiche potrebbero cambiare da qui ai prossimi mesi.

Da quello che sappiamo, però, i nuovi Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro dovrebbero arrivare nel primo trimestre del prossimo anno, mentre per l’arrivo di Xiaomi 15 Ultra probabilmente ci sarà da aspettare qualche settimana in più.

Per quanto riguarda le versioni global di questi smartphone, un precedente rapporto ha rivelato che Xiaomi vorrebbe portare sui mercati internazionali sia il modello base che quello Ultra, lasciando il Pro come esclusiva per la Cina ma, anche qui, ancora nessuna conferma e bisognerà attendere l’uscita ufficiale dei device.