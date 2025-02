Xiaomi 15 Ultra è ufficiale: caratteristiche e prezzo del nuovo cameraphone

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Lo Xiaomi 15 Ultra è ufficiale: il nuovo cameraphone è appena stato svelato sul mercato cinese e arriverà presto anche in Europa

Fonte foto: Xiaomi

Lo Xiaomi 15 Ultra è stato svelato ufficialmente in Cina. La nuova generazione del cameraphone di Xiaomi si prepara ora a fare il suo debutto sul mercato e, come il suo predecessore, lo Xiaomi 14 Ultra, dovrebbe ritagliarsi il suo spazio anche all’interno del mercato europeo.

Xiaomi 15 Ultra: caratteristiche tecniche

Il nuovo Xiaomi 15 Ultra è dotato del chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, già visto su molti smartphone top di gamma, compresi gli Xiaomi 15 e 15 Pro, che viene affiancato da varie combinazioni di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1. La versione “top” è dotata di 16 GB di memoria RAM e 1 TB di storage.

Sotto la scocca c’è spazio anche per una batteria da 6.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica cablata da 90 W oltre alla ricarica wireless da 80 W. Il display prevede la presenza di un pannello LTPO AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione WQHD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.

Il fulcro del progetto è rappresentato dal comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Leica. Lo smartphone ha quattro sensori posteriori con un sensore principale Sony LYT-900 da 50 Megapixel con apertura f/1.6. C’è anche un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel oltre a un teleobiettivo Sony IMX858 da 50 Megapixel, con zoom ottico 3x.

A completare il comparto delle fotocamere posteriori troviamo un sensore teleobiettivo periscopico Samsung ISOCELL HP9 da 200 Megapixel, con zoom ottico 4,3x che rappresenta la principale novità rispetto alla generazione precedente, dotata di un sensore periscopico da 50 Megapixel (con zoom ottico 5x). La fotocamera frontale è da 32 Megapixel.

La scheda tecnica comprende anche la certificazione IP68, il supporto Dual SIM, anche con eSIM, un sensore di impronte digitali sotto al display (si tratta di un sensore ultrasonico, la generazione precedente aveva un sensore ottico) e il chip NFC. C’è anche il supporto al Wi-Fi 7.

Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS e la garanzia di 4 major update. Le dimensioni sono pari a 161,3 x 75,3 x 9,35/9,48 mm (lo spessore varia in base alla colorazione scelta tra le quattro disponibili) per un peso di 226/229 grammi (anche il peso è legato alla variante scelta).

Xiaomi 15 Ultra: prezzo e disponibilità

Il nuovo Xiaomi 15 Ultra debutta subito sul mercato cinese, con prezzi da 6.499 yuan (circa 855 euro) per la versione base da 12/256 GB. Il modello top con 16 GB di RAM e 1 TB di storage costerà 7.799 yuan (circa 1.025 euro).

Xiaomi ha in programma il lancio della nuova gamma Xiaomi 15 in occasione del Mobile World Congress 2025, con un evento già fissato per domenica 2 marzo. Nel corso di tale evento potrebbe esserci il debutto della versione global del nuovo Xiaomi 15 Ultra.

Ricordiamo che lo Xiaomi 14 Ultra ha debuttato sul mercato italiano a marzo 2024 con un prezzo di 1.499,90 euro per la variante 16/512 GB.