Xiaomi 14T, con l'offerta Amazon l'affare è servito

Anche Xiaomi partecipa alle offerte del Black Friday di Amazon e tra le proposte più interessanti del colosso della tecnologia cinese troviamo quella per lo Xiaomi 14T, un ottimo smartphone di fascia alta arrivato sul mercato lo scorso settembre.

Parliamo di un device performante, con un comparto hardware pronto ad affiancare gli utenti in qualsiasi situazione, incluso il gaming e che, oltretutto, consente anche di accedere a una serie di ottimi strumenti basati sull’intelligenza artificiale che semplificano notevolmente la produttività e non solo.

Con le offerte in corso, per portare a casa questo smartphone servono meno di 450 euro, uno sconto irripetibile che segna il prezzo minimo storico rendendo questo device ancora più interessante.

Xiaomi 14T – MediaTek Dimensity 8300-Ultra – Versione 12/256 GB

Xiaomi 14T: scheda tecnica e prezzo

Xiaomi 14T ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 1.5 K (2.712×1.220 pixel), refresh rate variabile fino a 144 Hz e 4.000 nit di luminosità di picco. Per tenere al sicuro il display Xiaomi ha optato per un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è MediaTek Dimensity 8300-Ultra con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di interna, non espandibile. Non manca la funzione RAM Expansion, utile per aumentare la RAM del dispositivo attingendo alla memoria interna.

Grazie al chip scelto dall’azienda cinese gli utenti possono accedere anche a una suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale tra cui:

AI Notes , utile per riassumere le note

, utile per riassumere le note AI Interpreter , che si occupa di traduzioni in tempo reale

, che si occupa di traduzioni in tempo reale AI Recorder , per trascrivere le registrazioni

, per trascrivere le registrazioni Circle to Search

Le fotocamere a bordo sono frutto della collaborazione con Leica che ha fornito a Xiaomi le sue lenti Summilux. Qui abbiamo un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2,6x da 50 MP con autofocus veloce PDAF. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Anche per il comparto fotografico interviene l’intelligenza artificiale con:

AI Portrait , che permette di creare avatar personalizzati partendo dalle foto

, che permette di creare avatar personalizzati partendo dalle foto AI Image Editing , il classico editor AI di immagini

, il classico editor AI di immagini AI Film, utile per la creazione dei video

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC, il sensore a infrarossi e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente. Per quanto riguarda l’audio, invece, ci sono due speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata Xiaomi Hyper Charge da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS.

Infine Xiaomi 14T è certificato IP68 ed è, dunque, resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Xiaomi 14T: l’offerta su Amazon

Xiaomi 14T ha un prezzo di listino di 649,90 euro ma, grazie agli sconti proposti da Amazon in occasione del Black Friday 2024 è possibile portare a casa questo smartphone a 449 euro (-31%, -200,90 euro) un’offerta da non sottovalutare che rende notevolmente più semplice acquistare un ottimo device di fascia alta a un prezzo più che interessante.

